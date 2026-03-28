28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Beşiktaş'tan Sadio Mane için hamle!

Beşiktaş, Al-Nassr forması giyen yıldız futbolcu Sadio Mane'yi renklerine bağlamak istiyor.

calendar 28 Mart 2026 10:41 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 11:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken Sadio Mane iddiası geldi.

Siyah-beyazlıların, Al Nassr forması giyen Senegalli sol kanat oyuncusunu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın Sadio Mane transferi için teklif yaptığı belirtildi.

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr'da 26 maçta oynadı ve 1833 dakika sahada kaldı.

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu süreçte 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadio Mane, takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sadio Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.

Senegalli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 MİLYON EUROYA İMZA

Al Nassr, 2023-2024 sezonu başında Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Generation Foot'ta futbola başlayan Sadio Mane daha sonra Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih'te oynadı.

MİLLİ FORMAYLA 52 GOL

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Senegal Milli Takımı'nda 124 maçta süre aldı ve 52 gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.