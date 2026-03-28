Onuachu'ya Alman kancası

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.



Gol krallığında 21 golle zirvede yer alan deneyimli forvet, özellikle Almanya'da gündem olmuş durumda.



BUNDESLIGA'DAN İLGİ VAR





İddialara göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim ve Werder Bremen, başarılı oyuncuyu yakından takip ediyor.



Sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Onuachu, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.



TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR





Ancak Trabzonspor yönetiminin yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kulüp Onuachu'dan maksimum verim almayı hedefliyor.









