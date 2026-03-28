28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Onuachu'ya Alman kancası

Trabzonspor'un dev forveti Paul Onuachu'ya Bundesliga'dan 3 kulüp talip oldu. Trabzonspor ise Nijeryalı futbolcuyu bırakmak istemiyor.

28 Mart 2026 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gol krallığında 21 golle zirvede yer alan deneyimli forvet, özellikle Almanya'da gündem olmuş durumda.

BUNDESLIGA'DAN İLGİ VAR

İddialara göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim ve Werder Bremen, başarılı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Onuachu, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ancak Trabzonspor yönetiminin yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kulüp Onuachu'dan maksimum verim almayı hedefliyor. 

 

SON HABERLER
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
