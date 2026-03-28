28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'i transfer listesine ekledi.

calendar 28 Mart 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 12:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli kulübün, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir plan yaptığı öne sürüldü.

DEVİN ÖZEK ÖNERDİ

Sportif Direktör Devin Özek'in, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede Guirassy transferini gündeme getirdiği ve bu transferin mümkün olabileceğini ifade ettiği belirtildi.

Özek'in, tecrübeli golcünün golcü kimliğiyle takıma önemli katkı sağlayacağını düşündüğü aktarılıyor.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

İddiaya göre Guirassy'nin serbest kalma bedeli 35 milyon Euro seviyesinde. Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.

PERFORMANSI

27 yaşındaki forvet, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı maçlarda 26 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
