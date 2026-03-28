Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.



Sarı-lacivertli kulübün, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir plan yaptığı öne sürüldü.



DEVİN ÖZEK ÖNERDİ





Sportif Direktör Devin Özek'in, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede Guirassy transferini gündeme getirdiği ve bu transferin mümkün olabileceğini ifade ettiği belirtildi.



Özek'in, tecrübeli golcünün golcü kimliğiyle takıma önemli katkı sağlayacağını düşündüğü aktarılıyor.



BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO





İddiaya göre Guirassy'nin serbest kalma bedeli 35 milyon Euro seviyesinde. Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.



PERFORMANSI





27 yaşındaki forvet, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı maçlarda 26 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.



