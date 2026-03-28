28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Kosova maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın, Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

28 Mart 2026 13:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Kosova Futbol Federasyonunun paylaşmış olduğu kod ile "eu.ebileta.al" internet sayfası üzerinden üyelik işlemi yaparak bilet satın alabilecek.

Misafir tribün taraftarları için bilet satış sayfasına erişim kodu ise "KSTRJ1" olarak belirlendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
