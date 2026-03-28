Sergen Yalçın'nın derbi için planı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına hazırlanırken, teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin kilit isimlerine odaklanmış durumda.
Deneyimli teknik direktör, Marco Asensio, Metteo Guendouzi ve Dorgeles Nene için önlemler planladı.
Sergen Yalçın. bu üç oyuncunun sahadaki etkisini azaltarak rakibin hücum planlarını kırmayı düşünüyor.
Siyah-beyazlılar, ayrıca derbide agresif bir başlangıç yaparak skor avantajını almayı planlıyor.
