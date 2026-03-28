28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Sergen Yalçın'nın derbi için planı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde rakibin hücum aksiyonları için özel önlemler alacak.

28 Mart 2026 12:39
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına hazırlanırken, teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin kilit isimlerine odaklanmış durumda.

Deneyimli teknik direktör, Marco Asensio, Metteo Guendouzi ve Dorgeles Nene için önlemler planladı.

Sergen Yalçın. bu üç oyuncunun sahadaki etkisini azaltarak rakibin hücum planlarını kırmayı düşünüyor.

Siyah-beyazlılar, ayrıca derbide agresif bir başlangıç yaparak skor avantajını almayı planlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
