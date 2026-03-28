28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Derbide Sergen Yalçın'ı düşündüren tercih!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde sol stoper tercihini henüz belirleyemedi.

calendar 28 Mart 2026 10:10
Beşiktaş'ta Uduokhai, Djalo ve Emirhan arasında yoğun bir forma yarışı sürüyor. Fenerbahçe derbisinde Agbadou'nun yanında oynatacağı isme henüz karar vermeyen Sergen Yalçın, en hazır durumdaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürecek.

Siyah-beyazlı ekip milli aradan sonra 5 Nisan Pazar günü dev derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ikincilik umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesi stoper hattında ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor.

3 OYUNCUNUN YERİ GARANTİ

Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz'ın ilk 11'deki yerleri garanti. Ancak Agbadou'nun yanında kimin görev yapacağı henüz netleşmiş değil. Teknik Direktör Sergen Yalçın sol stoper pozisyonunda Felix Uduokhai, Tiago Djalo veya Emirhan Topçu'ya görev verecek.

EMİRHAN SAKATLIKTAN YENİ DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan Emirhan yavaş yavaş form tutmaya başladı ancak ciddi bir maç eksiği var. Uduokhai ve Djalo'nun ise herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Emirhan sakatlandıktan sonra Uduokhai ve Djalo'yu sol stoperde dönüşümlü kullandı.

Yalçın daha hazır olan isme ilk 11'de şans verirken, diğer oyuncuyu yedek soyundurdu. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde de en iyi durumda olan oyuncuya ilk 11'de şans tanıyacağı aktarıldı.

Arayış içinde olan siyah-beyazlı hocanın antrenmanlardaki performanslarına göre Uduokhai, Djalo ve Emirhan arasında bir tercih yapacağı kaydedildi. Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçında Uduokhai'ye, Gençlerbirliği ile önceki hafta yapılan karşılaşmada ise Djalo'yu 11'de şans vermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
