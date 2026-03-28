Derbide Sergen Yalçın'ı düşündüren tercih!

Beşiktaş'ta Uduokhai, Djalo ve Emirhan arasında yoğun bir forma yarışı sürüyor. Fenerbahçe derbisinde Agbadou'nun yanında oynatacağı isme henüz karar vermeyen Sergen Yalçın, en hazır durumdaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürecek.
Siyah-beyazlı ekip milli aradan sonra 5 Nisan Pazar günü dev derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ikincilik umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesi stoper hattında ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor.
3 OYUNCUNUN YERİ GARANTİ
Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz'ın ilk 11'deki yerleri garanti. Ancak Agbadou'nun yanında kimin görev yapacağı henüz netleşmiş değil. Teknik Direktör Sergen Yalçın sol stoper pozisyonunda Felix Uduokhai, Tiago Djalo veya Emirhan Topçu'ya görev verecek.
EMİRHAN SAKATLIKTAN YENİ DÖNDÜ
Sakatlığını atlatan Emirhan yavaş yavaş form tutmaya başladı ancak ciddi bir maç eksiği var. Uduokhai ve Djalo'nun ise herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Emirhan sakatlandıktan sonra Uduokhai ve Djalo'yu sol stoperde dönüşümlü kullandı.
Yalçın daha hazır olan isme ilk 11'de şans verirken, diğer oyuncuyu yedek soyundurdu. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde de en iyi durumda olan oyuncuya ilk 11'de şans tanıyacağı aktarıldı.
Arayış içinde olan siyah-beyazlı hocanın antrenmanlardaki performanslarına göre Uduokhai, Djalo ve Emirhan arasında bir tercih yapacağı kaydedildi. Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçında Uduokhai'ye, Gençlerbirliği ile önceki hafta yapılan karşılaşmada ise Djalo'yu 11'de şans vermişti.
