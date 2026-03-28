Fenerbahçe'nin Skriniar'ın partneri belli oldu!

Sarı-lacivertli ekip, savunma hattına hem tecrübe hem de liderlik katacak bir isim arayışında rotayı Inter'in dünyaca ünlü stoperi Stefan de Vrij'e kırdı.



İtalyan deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız için temasların hızlandığı öğrenildi.





SAVUNMAYA BİR LİDER DAHA





Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, defans kurgusunda yaşanan aksaklıkları gidermek ve takıma saha içerisinde liderlik yapacak bir isim istemesi üzerine Stefan de Vrij ismi gündeme geldi.



Uzun yıllardır Serie A'da üst düzey performans sergileyen Hollandalı oyuncu, oyun kurma becerisi ve pozisyon bilgisiyle Tedesco'nun sistemine en uygun aday olarak görülüyor. Deneyimli stoperin, takımdaki genç oyunculara da mentorluk yapması hedefleniyor.





SÖZLEŞMESİ BİTİYOR





Lazio ve Inter formalarıyla İtalya futboluna damga vuran De Vrij'in sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması, Fenerbahçe yönetiminin iştahını kabartıyor.



Bonservis bedeli ödemeden bu çapta bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ilk resmi temasları kurdu.



Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, İstanbul seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.



SKRINIAR KOZ OLARAK KULLANILACAK



Fenerbahçe, de Vrij ile daha önce birlikte oynayan Skriniar'ı bu transferde koz olarak kullanmayı hedefliyor.



