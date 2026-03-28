28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe'nin Skriniar'ın partneri belli oldu!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, savunma hattını sağlama almak adına rotasını İtalya'ya çevirdi.

calendar 28 Mart 2026 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 10:14
Haber: Fotomaç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sarı-lacivertli ekip, savunma hattına hem tecrübe hem de liderlik katacak bir isim arayışında rotayı Inter'in dünyaca ünlü stoperi Stefan de Vrij'e kırdı.

İtalyan deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız için temasların hızlandığı öğrenildi.

SAVUNMAYA BİR LİDER DAHA

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, defans kurgusunda yaşanan aksaklıkları gidermek ve takıma saha içerisinde liderlik yapacak bir isim istemesi üzerine Stefan de Vrij ismi gündeme geldi.

Uzun yıllardır Serie A'da üst düzey performans sergileyen Hollandalı oyuncu, oyun kurma becerisi ve pozisyon bilgisiyle Tedesco'nun sistemine en uygun aday olarak görülüyor. Deneyimli stoperin, takımdaki genç oyunculara da mentorluk yapması hedefleniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Lazio ve Inter formalarıyla İtalya futboluna damga vuran De Vrij'in sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması, Fenerbahçe yönetiminin iştahını kabartıyor.

Bonservis bedeli ödemeden bu çapta bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ilk resmi temasları kurdu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, İstanbul seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

SKRINIAR KOZ OLARAK KULLANILACAK

Fenerbahçe, de Vrij ile daha önce birlikte oynayan Skriniar'ı bu transferde koz olarak kullanmayı hedefliyor.   

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.