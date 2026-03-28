28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe eski aşkı için tekrar devrede

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun transfer listesinin en başında yer alan isim netleşti. Eski öğrencisiyle yeniden buluşmak isteyen İtalyan teknik adam, yönetimden Cristopher Nkunku'nun kadroya katılmasını talep etti.

28 Mart 2026 09:38
Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, devre arasında gerçekleşmeyen Nkınku transferi için yönetime tekrar rapor sundu.

Genç çalıştırıcı, Fransız yıldızı yaz transfer sezonu için listenin başına yerleştirdi.

TEDESCO'NUN ESKİ GÖZ AĞRISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Leipzig'de birlikte tarih yazdığı ve Almanya Kupası'nı kaldırdığı Christopher Nkunku'dan vazgeçmiyor.

Hücum hattının her bölgesinde joker olarak görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu, Tedesco'nun oyun sistemindeki "eksik parça" olarak görülüyor.

İtalyan hocanın, Milan forması giyen eski öğrencisinin potansiyeline sonuna kadar güvendiği ve onu yeniden zirveye taşıyabileceğine inandığı belirtiliyor.

ROTA: KADIKÖY

Devre arasında Milan'da kalma kararı alan ancak İtalya'da aradığını bulamayan Nkunku için ayrılık çanları çalıyor.

Serie A'da son maçlarda süresi iyice azalan ve kulübeye mahkum kalan Fransız yıldızın, sezon sonunda takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milan'ın kadro planlamasında düşünmediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, şartları zorlayarak bu transferi "yılın hamlesi" olarak noktalamayı hedefliyor.

PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Nkunku'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
