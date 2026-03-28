Trabzonspor'un derbi kozu: Atan ve Tutan

Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasında Onuachu ve Onana'ya güveniyor. Bordo-mavililerde "atan ve tutan" oyuncular derbi öncesi öne çıkıyor.
Zirve takibi yapan Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacağı kritik maçta, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu ve kaleci Andre Onana'dan özel performanslar bekliyor.
Dev maç öncesi "atan ve tutan" oyuncuların performansı takıma güven veriyor. Onuachu, attığı 21 golle Karadeniz temsilcisinin en skorer ismi konumunda.
EN ÖNEMLİ KOZ ONUACHU
Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Galatasaray karşılaşmasında takımının en önemli hücum silahı olarak sahaya çıkacak. Kaleci Onana ise zaman zaman eleştirilse de gösterdiği istikrarla öne çıkıyor. Kamerunlu eldiven, yüzde 70'in üzerindeki kurtarış oranıyla fark yaratıyor. Son iki maçta kalesini gole kapatan Onana, ligin ikinci yarısında 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol görmesine rağmen genel olarak olumlu bir performans sergiledi.
