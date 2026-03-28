28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Trabzonspor'un derbi kozu: Atan ve Tutan

Trabzonspor, Galatasaray maçında Onuachu ve Onana'ya güveniyor. Bordo-mavili ekipte derbi öncesi "atan ve tutan" öne çıkıyor çıkıyor.

calendar 28 Mart 2026 13:11
Trabzonspor'un derbi kozu: Atan ve Tutan
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasında Onuachu ve Onana'ya güveniyor. Bordo-mavililerde "atan ve tutan" oyuncular derbi öncesi öne çıkıyor.

Zirve takibi yapan Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacağı kritik maçta, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu ve kaleci Andre Onana'dan özel performanslar bekliyor.

Dev maç öncesi "atan ve tutan" oyuncuların performansı takıma güven veriyor. Onuachu, attığı 21 golle Karadeniz temsilcisinin en skorer ismi konumunda.

EN ÖNEMLİ KOZ ONUACHU

Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Galatasaray karşılaşmasında takımının en önemli hücum silahı olarak sahaya çıkacak. Kaleci Onana ise zaman zaman eleştirilse de gösterdiği istikrarla öne çıkıyor. Kamerunlu eldiven, yüzde 70'in üzerindeki kurtarış oranıyla fark yaratıyor. Son iki maçta kalesini gole kapatan Onana, ligin ikinci yarısında 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol görmesine rağmen genel olarak olumlu bir performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
