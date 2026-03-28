Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!

Inter forması giyen Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.



Marca'nın haberine göre, Bastoni, Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdi.



BASTONI'DEN YEŞİL IŞIK



Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Barcelona'nın Bastoni'yi yokladığı ve oyuncunun da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesinin de görüşmelere açık olduğu, ancak kulüpler arasında henüz resmi temas kurulmadığı aktarıldı.



70 MİLYON EURO ENGELİ



Transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun maliyeti olduğu ifade edildi. Bastoni'nin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek bulunduğu kaydedildi.



ALTERNATİFLER DE LİSTEDE



Barcelona yönetimi, Bastoni transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimleri de değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda Tottenham forması giyen Micky van de Ven ve Borussia Dortmund oyuncusu Nico Schlotterbeck öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.



