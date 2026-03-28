28 Mart
Blackpool-Burton Albion
0-068'
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
1-065'
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
2-065'
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-064'
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-065'
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-051'
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-149'
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!

Inter forması giyen Alessandro Bastoni, İspanya devi Barcelona'ya transfer olmak istiyor.

calendar 28 Mart 2026 18:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
Inter forması giyen Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre, Bastoni, Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdi.

BASTONI'DEN YEŞİL IŞIK

Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Barcelona'nın Bastoni'yi yokladığı ve oyuncunun da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesinin de görüşmelere açık olduğu, ancak kulüpler arasında henüz resmi temas kurulmadığı aktarıldı.

70 MİLYON EURO ENGELİ

Transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun maliyeti olduğu ifade edildi. Bastoni'nin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek bulunduğu kaydedildi.

ALTERNATİFLER DE LİSTEDE

Barcelona yönetimi, Bastoni transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimleri de değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda Tottenham forması giyen Micky van de Ven ve Borussia Dortmund oyuncusu Nico Schlotterbeck öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
