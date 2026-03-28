28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-189'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!

Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro, Manchester United ile sözleşme yenilemeyerek sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

calendar 28 Mart 2026 16:37
Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
Brezilyalı futbolcu Casemiro, sezon sonu Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı.

The Atletice konuşan yıldız orta saha sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyerek United'dan ayrılacağını duyurdu.

Ayrılığı hakkında Casemiro: "Kararım kesin, Manchester United'dan ayrılıyorum. United ile oynayacağım son maçlar çok duygusal olacak." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

4 sezondur Manchester United forması giyen yıldız orta saha, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

