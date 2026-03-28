Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!

Brezilyalı futbolcu Casemiro, sezon sonu Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı.
The Atletice konuşan yıldız orta saha sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyerek United'dan ayrılacağını duyurdu.
Ayrılığı hakkında Casemiro: "Kararım kesin, Manchester United'dan ayrılıyorum. United ile oynayacağım son maçlar çok duygusal olacak." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
4 sezondur Manchester United forması giyen yıldız orta saha, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
