28 Mart
Blackpool-Burton Albion
0-066'
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
1-064'
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
2-064'
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-063'
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-063'
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-050'
28 Mart
Granada-SD Huesca
3-148'
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Agbadou ve Singo, Hyeon-gyu Oh'u üzdü!

Fildişi Sahili, hazırlık maçında Güney Kore'yi 4-0 yendi.

28 Mart 2026 19:21
Sporx.com
Milli takımlar hazırlık maçında Güney Kore ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

MK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 4-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Evann Guessand, 45+1'de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3'te Wilfried Singo kaydetti.

BEŞİKTAŞLILAR SAHADAYDI

Güney Kore'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 58. dakikada oyundan alındı.

Fildişi Sahili'nde ise siyah-beyazlıların bir diğer oyuncusu Emmanuel Agbadou karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAYLI SINGO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Galatasaray'ın oyuncusu Wilfried Singo, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 79. dakikada oyuna dahil olan başarılı futbolcu, 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
