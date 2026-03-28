28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-188'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında konuştu.

28 Mart 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Liverpool'un eski teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Muhammed Salah hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"6-7 YIL DAHA OYNARSA ŞAŞIRMAM"

Salah'ın profesyonelliğine vurgu yaparak kariyerine uzun yıllar devam edebileceğini söyleyen Klopp, "Salah inanılmaz bir profesyonel. Çalışma, toparlanma ve disiplin konusunda yeni standartlar belirledi. 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam." dedi.

"AYNI DÖNEMDE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

Alman teknik adam, Salah için şu ifadeleri kullandı:

"O tartışmasız bir efsane. Onunla aynı dönemde çalıştığım için gururluyum."

"YOKLUĞU HİSSEDİLECEK"

Liverpool'un Salah sonrası dönemde farklı bir yol bulması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tip oyuncuların yerini birebir dolduramazsınız. Onun yarattığı boşluk mutlaka hissedilecek." ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAF İÇİN DE KUSURSUZ BİR BİRLİKTELİKTİ"

Son olarak Salah ile ilişkisini de değerlendiren Klopp, "Bu, iki taraf için de kusursuz bir birliktelikti. O kulüp için doğru oyuncuydu, kulüp de onun için doğru yerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool formasıyla 435 maça çıkan Mısırlı yıldız, 255 gol 122 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
