Klopp'tan Salah için büyük iddia: '6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam'

Liverpool'un eski teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Muhammed Salah hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.
"6-7 YIL DAHA OYNARSA ŞAŞIRMAM"
Salah'ın profesyonelliğine vurgu yaparak kariyerine uzun yıllar devam edebileceğini söyleyen Klopp, "Salah inanılmaz bir profesyonel. Çalışma, toparlanma ve disiplin konusunda yeni standartlar belirledi. 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam." dedi.
"AYNI DÖNEMDE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GURURLUYUM"
Alman teknik adam, Salah için şu ifadeleri kullandı:
"O tartışmasız bir efsane. Onunla aynı dönemde çalıştığım için gururluyum."
"YOKLUĞU HİSSEDİLECEK"
Liverpool'un Salah sonrası dönemde farklı bir yol bulması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tip oyuncuların yerini birebir dolduramazsınız. Onun yarattığı boşluk mutlaka hissedilecek." ifadelerini kullandı.
"İKİ TARAF İÇİN DE KUSURSUZ BİR BİRLİKTELİKTİ"
Son olarak Salah ile ilişkisini de değerlendiren Klopp, "Bu, iki taraf için de kusursuz bir birliktelikti. O kulüp için doğru oyuncuydu, kulüp de onun için doğru yerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
LIVERPOOL KARİYERİ
Liverpool formasıyla 435 maça çıkan Mısırlı yıldız, 255 gol 122 asistlik performans sergiledi.
