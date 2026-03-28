28 Mart
Blackpool-Burton Albion
0-069'
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
1-067'
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
2-067'
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-066'
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-066'
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-153'
28 Mart
Granada-SD Huesca
3-151'
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 92-80 yendi.

calendar 28 Mart 2026 17:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 92-80 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Bleijenbergh 20, Miles 19, Roko Badzim 11, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 10, Erbey Kemal Paltacı

Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Whittaker 3, Efianayi 25, Blumbergs 3, Sajus 4, Brown 6, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Yiğit Kaba, Troy Selim Şav 7, Floyd 17

1. Periyot: 20-22

Devre: 45-38

3. Periyot: 73-55

Beş faulle oyundan çıkan: 38.79 Mahir Ağva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
