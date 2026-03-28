Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
"RONALDO TARİHİ BİR İDOL"
Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo için şu ifadeleri kullandı:
"Onun etrafında her zaman bir tartışma olduğunu kabul etmeliyiz çünkü Ronaldo eşsiz biri, futbolu değiştiren tarihi bir idol. Asansöre girin; orada konuşma ya hava durumu üzerine olur ya da Ronaldo hakkında." dedi.
"EN BÜYÜK HATA, BUGÜNKÜ HALİNİ ANALİZ ETMEMEK"
Herkesin Ronaldo hakkında bir fikri olduğunu ancak bunun genellikle geçmiş dönemlere dayandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Herkesin bir görüşü var ama bu, Ronaldo'nun belirli bir dönemdeki algısına dayanıyor. En büyük hata, onun bugünkü halini analiz etmemek. EURO'dan sonra 'Portekiz, Cristiano yüzünden kazanamadı' denildi. Uluslar Ligi'ni kazandığımızda ise bu kez 'Ronaldo kariyerini bitirdiğinde Portekiz ne olacak?' diye soruluyor." ifadelerini kullandı.
"ÜST DÜZEY OYUNCU OLMAK YETENEK DEĞİL ZİHNİYET VE İSTİKRARDIR"
Yıldız futbolcunun mental gücüne de dikkat çeken Martinez, "Her zaman bir oyuncunun önce vücudunun bittiğini düşünürdüm ama aslında önce zihin biter. Cristiano'nun zihni bu kararı ne 40 ne de 41 yaşında kabul etti. Üst düzey oyuncu olmak yetenek değil; zihniyet ve istikrardır. O artık Manchester United ya da Real Madrid'deki kanat oyuncusu değil, ceza sahasında bir '9'. Ona bağımlıyız; alan yaratıyor, goller atıyor." sözlerini sarfetti.
"PERFORMANSI HER GÜN KAZANIYOR"
Ronaldo'nun milli takımdaki performansının tesadüf olmadığını belirten Martinez, "Milli takımda son üç yılı hak edilmiş durumda; her gün yeniden kazanıyor: 30 maçta 25 gol. Ben burada ve şimdi yeteneği, tecrübeyi ve yaklaşımı değerlendiriyorum. Kararlar ofislerde değil, sahada verilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!"
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Al Nassr'da forma Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye yeni şans!
-
9
Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı
-
8
Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk transfer planı
-
7
Tedesco onaylı strataji; Gurbetçi gençler
-
6
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
-
5
Fenerbahçe eski aşkı için tekrar devrede
-
4
Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü
-
3
Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor
-
2
Sergio Ramos'un transferde ilk hedefi Fenerbahçe'nin yıldızı!
-
1
Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!
- 19:21 Agbadou ve Singo, Hyeon-gyu Oh'u üzdü!
- 19:10 U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı
- 18:50 Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
- 17:56 Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!"
- 17:48 Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı!
- 17:42 Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- 17:34 Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!
- 17:10 Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"
- 16:51 Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 9 madalya!
- 16:46 Galatasaray Daikin, deplasmanda THY'yi set vermeden geçti!
- 16:41 Zaniolo için 10 milyon euro'luk kesin karar
- 16:37 Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
- 16:26 Para Tırmanış Şampiyonası başladı
- 16:17 Aras Kargo evinde Play-Off maçına çıkıyor
- 16:13 Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Rize, Güneysu'yu yendi
- 16:10 Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı
- 16:02 Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!
- 15:51 Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor ile oynayacak
- 15:48 Bodrum FK Gökdeniz'in geri dönmesini bekliyor!
- 15:43 Barcelona'dan Galatasaray'ı üzecek haber!
- 15:39 Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Antalya'yı farklı geçti
- 15:32 Altay deplasmanda Eskişehir Anadolu ile oynuyor
- 15:23 Maç sonu Messi çılgınlığı!
- 15:21 Galatasaray, tek sayı farkla kazandı!
- 15:13 Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta karşılaşacak!
- 15:00 Potada derbi final heyecanı başlıyor!
- 14:59 Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
- 14:52 Haymana Spor'da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi mutluluğu!
- 14:52 Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
- 14:44 Fenerbahçe arsaVev, Amed'i kendi sahasında mağlup etti
- 14:40 LeBron James ve oğlu Bronny James, NBA tarihine geçti
- 14:31 Livan Burcu, aday kadrosundan çıkarıldı
- 14:26 Stevan Ljubicic: "Fenerbahçe'yi tarif etmek için büyük kelimelere gerek yok"
- 14:24 Livakovic: "Zor bir dönemden geçtim"
- 14:18 Zeren Spor, Ankara'da Fenerbahçe'yi konuk edecek!
- 14:09 Romelu Lukaku'dan veda kararı
- 14:04 Karşıyaka potada yeni başlangıç peşinde!
- 14:04 Karşıyaka filede erken havlu attı
- 13:57 Gaziantep Basketbol'un hedefi yeniden liderlik koltuğu
- 13:50 Filip Krastev'den milli takımda 2 gol!
- 13:48 Tebaa Onar, Crossfit'te başarılarını sürdürüyor
- 13:45 Kosova maçının biletleri satışa çıktı
- 13:45 Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi!
- 13:38 Tiger Woods, kaza sonrası kefaletle serbest
- 13:11 Trabzonspor'un derbi kozu: Atan ve Tutan
- 13:10 Nelson Semedo derbide sahada
- 13:08 Levent Mercan Mayıs'a takıma dönecek
- 13:03 Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye yeni şans!
- 12:55 Fenerbahçe'nin genç transferi Diouf ülkesine döndü
- 12:45 Musaba'dan Fenerbahçe için itiraf
- 12:39 Sergen Yalçın'nın derbi için planı!
- 12:38 Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk transfer planı
- 12:27 Brezilya'da Sara'ya tam not
- 12:25 Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den iki yıldızın peşinde!
- 12:22 Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü
- 12:20 Galatasaray'da kritik takvim!
- 12:11 A Milli Takım'da Montella zirvede!
- 12:02 A Milli Takım'a Kosova uyarısı!
- 12:01 Fenerbahçe'de Milan Skriniar tehlikesi
- 12:01 A Milli Takım'ın rakibi Kosova'nın en önemli maçı!
Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!
Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"
Zaniolo için 10 milyon euro'luk kesin karar
Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!
Romelu Lukaku'dan veda kararı
Barcelona şokta; Raphinha 5 hafta olmayacak
Liverpool'da Salah yerine 8 aday!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17