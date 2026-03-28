28 Mart
Blackpool-Burton Albion
0-071'
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
2-068'
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
2-068'
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-067'
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-068'
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-054'
28 Mart
Granada-SD Huesca
3-152'
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Al Nassr'da forma Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Mart 2026 17:56
Haber: Sporx.com
Roberto Martinez: 'Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!'
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"RONALDO TARİHİ BİR İDOL" 

Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo için şu ifadeleri kullandı:

"Onun etrafında her zaman bir tartışma olduğunu kabul etmeliyiz çünkü Ronaldo eşsiz biri, futbolu değiştiren tarihi bir idol. Asansöre girin; orada konuşma ya hava durumu üzerine olur ya da Ronaldo hakkında." dedi. 

"EN BÜYÜK HATA, BUGÜNKÜ HALİNİ ANALİZ ETMEMEK"

Herkesin Ronaldo hakkında bir fikri olduğunu ancak bunun genellikle geçmiş dönemlere dayandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Herkesin bir görüşü var ama bu, Ronaldo'nun belirli bir dönemdeki algısına dayanıyor. En büyük hata, onun bugünkü halini analiz etmemek. EURO'dan sonra 'Portekiz, Cristiano yüzünden kazanamadı' denildi. Uluslar Ligi'ni kazandığımızda ise bu kez 'Ronaldo kariyerini bitirdiğinde Portekiz ne olacak?' diye soruluyor." ifadelerini kullandı. 

"ÜST DÜZEY OYUNCU OLMAK YETENEK DEĞİL ZİHNİYET VE İSTİKRARDIR"

Yıldız futbolcunun mental gücüne de dikkat çeken Martinez, "Her zaman bir oyuncunun önce vücudunun bittiğini düşünürdüm ama aslında önce zihin biter. Cristiano'nun zihni bu kararı ne 40 ne de 41 yaşında kabul etti. Üst düzey oyuncu olmak yetenek değil; zihniyet ve istikrardır. O artık Manchester United ya da Real Madrid'deki kanat oyuncusu değil, ceza sahasında bir '9'. Ona bağımlıyız; alan yaratıyor, goller atıyor." sözlerini sarfetti.

"PERFORMANSI HER GÜN KAZANIYOR"

Ronaldo'nun milli takımdaki performansının tesadüf olmadığını belirten Martinez, "Milli takımda son üç yılı hak edilmiş durumda; her gün yeniden kazanıyor: 30 maçta 25 gol. Ben burada ve şimdi yeteneği, tecrübeyi ve yaklaşımı değerlendiriyorum. Kararlar ofislerde değil, sahada verilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
