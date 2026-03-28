Roberto Martinez: 'Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.



"RONALDO TARİHİ BİR İDOL"



Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo için şu ifadeleri kullandı:



"Onun etrafında her zaman bir tartışma olduğunu kabul etmeliyiz çünkü Ronaldo eşsiz biri, futbolu değiştiren tarihi bir idol. Asansöre girin; orada konuşma ya hava durumu üzerine olur ya da Ronaldo hakkında." dedi.



"EN BÜYÜK HATA, BUGÜNKÜ HALİNİ ANALİZ ETMEMEK"



Herkesin Ronaldo hakkında bir fikri olduğunu ancak bunun genellikle geçmiş dönemlere dayandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Herkesin bir görüşü var ama bu, Ronaldo'nun belirli bir dönemdeki algısına dayanıyor. En büyük hata, onun bugünkü halini analiz etmemek. EURO'dan sonra 'Portekiz, Cristiano yüzünden kazanamadı' denildi. Uluslar Ligi'ni kazandığımızda ise bu kez 'Ronaldo kariyerini bitirdiğinde Portekiz ne olacak?' diye soruluyor." ifadelerini kullandı.



"ÜST DÜZEY OYUNCU OLMAK YETENEK DEĞİL ZİHNİYET VE İSTİKRARDIR"



Yıldız futbolcunun mental gücüne de dikkat çeken Martinez, "Her zaman bir oyuncunun önce vücudunun bittiğini düşünürdüm ama aslında önce zihin biter. Cristiano'nun zihni bu kararı ne 40 ne de 41 yaşında kabul etti. Üst düzey oyuncu olmak yetenek değil; zihniyet ve istikrardır. O artık Manchester United ya da Real Madrid'deki kanat oyuncusu değil, ceza sahasında bir '9'. Ona bağımlıyız; alan yaratıyor, goller atıyor." sözlerini sarfetti.



"PERFORMANSI HER GÜN KAZANIYOR"



Ronaldo'nun milli takımdaki performansının tesadüf olmadığını belirten Martinez, "Milli takımda son üç yılı hak edilmiş durumda; her gün yeniden kazanıyor: 30 maçta 25 gol. Ben burada ve şimdi yeteneği, tecrübeyi ve yaklaşımı değerlendiriyorum. Kararlar ofislerde değil, sahada verilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



