Vapur seferleri iptal mi? 28 Mart 2026 vapur seferleri

Marmara Denizi'nde etkili olan hava muhalefeti, güvenli seyir imkanını kısıtladığı için bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına neden oldu. Ulaşım planlarını vapur saatlerine göre yapan İstanbullular ve şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, vapur seferleri iptal mi?

İstanbul Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, hava muhalefeti ve kuvvetli lodos nedeniyle bazı hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla iptal edilen veya aksama yaşanan hatlar şunlardır:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor)

Adalar-Beşiktaş Hattı (Hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli yapılıyor)

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Çengelköy Hattı (Bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor)

Yolcuların güncel durumu Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri önerilmektedir. Peki, İDO ve BUDO tarafında durum ne?

Şehirler arası deniz ulaşımının ana arterleri olan İDO ve BUDO'dan da sefer iptali haberleri geldi. Özellikle tarife değişikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu seferler programdan çıkarıldı:

İDO: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattındaki saat 10:30 ve 11:35 seferleri tarife değişikliği/hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edilmiştir.

BUDO: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu hattındaki bazı sabah seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 12 il için "sarı kodlu" alarm verdi. 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın akşam saatlerine kadar deniz ulaşımında risk oluşturmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) zaman zaman 50-70 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Sürücülerin ve yolcuların olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.