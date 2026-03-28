28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-08'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Livakovic: "Zor bir dönemden geçtim"

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, Brezilya ile oynayacakları maç için konuştu. Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Hırvat kaleci, milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic'in kendisinin arkasında durduğunu söyledi.

calendar 28 Mart 2026 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, Kolombiya ile oynadıkları maçın ardından Brezilya ile oynanacak hazırlık maçı için konuştu.

Livakovic, "Tabii ki bu hepimiz için çok önemli bir maç. Milli takım için her maç çok önemlidir. Hazırlanacağız ve onları analiz edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Daha güçlü milli takımlara karşı hazırlanmanın daha kolay olduğunu söyleyen 31 yaşındaki file bekçisi, "Çünkü o futbolcuları her hafta sonu bir maçta izliyorsunuz. Bazen bu maçlara hazırlanmanın, daha zayıf milli takımlara karşı hazırlanmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in kendisine güveni için konuşan Livakovic, "Zlatko Dalic'in bana duyduğu güven benim için çok önemli. Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçerken o her zaman arkamdaydı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve onun güvenini karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum." dedi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'den Girona'ya giden Livakovic, İspanyol ekibinde hiç sahaya çıkamamış ve devre arası transfer döneminde eski kulübü eski kulübü Dinamo Zagreb'e gitmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.