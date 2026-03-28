Maç sonu Messi çılgınlığı!

🇲🇷Moritanyalı futbolcular, Arjantin maçından sonra Lionel Messi'nin forması için az kalsın kavga edeceklerdi.



2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, dostluk maçında Moritanya ile karşı karşıya geldi. Buenos Aires'te La Bombonera Stadı'nda oynanan maçtan "Tangocular" 2-1 galip ayrıldı.17. dakikada Enzo Fernandez ve 32. dakikada Nicolas Paz'ın attığı gollerle 2-0'ı bulan Arjantin, 90'da Jordan Lefort'un fileleri havalandırmasına engel olamadı ancak maçı kazanmayı bildi.Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 46. dakikada Nicolas Paz'ın yerine oyuna girdi. Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise rakip takımda tam bir Messi çılgınlığı yaşandı!Maçın bitimiyle birlikte Moritanya teknik ekibinin üyeleri, dünyaca ünlü futbolcuyla fotoğraf çektirmek için sahaya akın ettiler. Güvenlik görevlileri Messi'yi sahadan uzaklaştırmaya çalışırken, bu sırada cep telefonlarıyla hızla yaklaşan Moritanyalılar karşısında şaşırdığı görülen yıldız futbolcunun hızla poz vermesi dikkat çekti.Kısa süren bu anların sonrasında güvenlik görevlileri, 38 yaşındaki futbolcuyu hızlıca tünele ve ardından soyunma odasına götürdü. Ancak Messi'ye olan ilgili burada da devam etti ve Moritanyalı bazı futbolcular Arjantin soyunma odasının önünde Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.