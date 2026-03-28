28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-08'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Maç sonu Messi çılgınlığı!

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, Moritanya ile hazırlık maçı yaptı. Maç sonunda Moritanyalı futbolcular ve teknik ekibin Messi'ye olan ilgisi dünyaca ünlü futbolcuyu da şaşırttı.

calendar 28 Mart 2026 15:23
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: X.com
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, dostluk maçında Moritanya ile karşı karşıya geldi. Buenos Aires'te La Bombonera Stadı'nda oynanan maçtan "Tangocular" 2-1 galip ayrıldı.

17. dakikada Enzo Fernandez ve 32. dakikada Nicolas Paz'ın attığı gollerle 2-0'ı bulan Arjantin, 90'da Jordan Lefort'un fileleri havalandırmasına engel olamadı ancak maçı kazanmayı bildi.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 46. dakikada Nicolas Paz'ın yerine oyuna girdi. Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise rakip takımda tam bir Messi çılgınlığı yaşandı!

MESSİ ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Maçın bitimiyle birlikte Moritanya teknik ekibinin üyeleri, dünyaca ünlü futbolcuyla fotoğraf çektirmek için sahaya akın ettiler. Güvenlik görevlileri Messi'yi sahadan uzaklaştırmaya çalışırken, bu sırada cep telefonlarıyla hızla yaklaşan Moritanyalılar karşısında şaşırdığı görülen yıldız futbolcunun hızla poz vermesi dikkat çekti.

MORİTANYALI FUTBOLCULAR, MESSI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Kısa süren bu anların sonrasında güvenlik görevlileri, 38 yaşındaki futbolcuyu hızlıca tünele ve ardından soyunma odasına götürdü. Ancak Messi'ye olan ilgili burada da devam etti ve Moritanyalı bazı futbolcular Arjantin soyunma odasının önünde Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
