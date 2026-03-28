Haber Tarihi: 28 Mart 2026 13:14 -
Okul ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ikinci ara tatilin sona ermesi ve öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı büyük yaz tatiline çevrildi. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla tatil planları için takvimler şimdiden karıştırılmaya başlandı. Öğrenciler, yorucu bir eğitim-öğretim yılının stresini atmak için arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, okul ne zaman kapanıyor? Ne zaman tatil olacak 2026? Karneler hangi gün dağıtılacak? İşte MEB'in güncel çalışma takvimine göre okulların kapanış tarihi ve tüm detaylar…
Eylül ayında başlayan maratonun artık son virajına girildi. İkinci dönemin ara tatilini geride bırakan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık 3 ay sürecek olan dev yaz tatili için geri sayıma geçti. Planlarını şimdiden netleştirmek isteyen veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, okullar tam olarak hangi gün kapanacak?
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?Kısa ve net cevap: 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi çalışma takvimine göre; ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline "merhaba" diyecek. Peki, bu dev yaz tatili tam olarak kaç gün sürecek ve yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?2026 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, YENİ DÖNEM NE ZAMAN?26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi yine yaklaşık 10-11 hafta (ortalama 80-90 gün) sürecek. Öğrenciler Temmuz ve Ağustos aylarını tamamen tatil yaparak geçirecek. MEB henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılının resmi başlangıç tarihini açıklamamış olsa da, yeni eğitim döneminin Eylül ayının ilk haftası civarında başlaması bekleniyor. Peki, yaz tatiline kadar okulda başka resmi tatil var mı?YAZ TATİLİ ÖNCESİ KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ (2026)Öğrenciler 26 Haziran'daki büyük kapanışa kadar, hafta içine denk gelen bazı resmi bayramlarda da tatil yapma fırsatı bulacak. Öğrencilerin dinlenebileceği yaz tatili öncesi kalan resmi tatil günleri şunlardır:23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 Gün Tatil)1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü / İşçi Bayramı (1 Gün Tatil)19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 Gün Tatil)26 - 30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı Tatili (Hafta içine denk gelen Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri tam gün tatil olacak.)
