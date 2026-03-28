Haber Tarihi: 28 Mart 2026 12:46 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 12:46

İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter hakkında sosyal medya platformlarında hızla yayılan "istifa etti" iddiaları, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Partinin en stratejik isimlerinden biri olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Yönter'in görevinden ayrıldığına dair spekülasyonlar, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu beraberinde getirdi. Peki, İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti?

İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti?
Siyasi arenada etkili çıkışlarıyla bilinen Yönter'in, istifasından sadece saatler önce parti içindeki bir isme yönelik kullandığı ağır ifadeler olay yarattı. Gelişmeleri anbean takip eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İzzet Ulvi Yönter görevden mi alındı, ne açıklaması yaptı?
SON DAKİKA: İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETTİ Mİ?

Kısa ve net cevap: Evet, İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden resmen istifa etmiştir. 27 Mart 2026 Cuma gecesi saat 22.20 sularında resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir duyuru yayınlayan Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanarak partideki kritik görevini bıraktığını açıkladı. Yönter'in İstanbul milletvekilliği görevi ise şu an için devam etmektedir. 

İSTİFANIN PERDE ARKASI: MHP'DE "AJAN" KRİZİ!

İzzet Ulvi Yönter'in istifasını bu kadar sansasyonel kılan asıl detay, istifa metninden sadece birkaç saat önce attığı ve hedefine doğrudan parti içindeki birini koyduğu şok tweetler dizisi oldu. Yönter, isim vermeden yaptığı paylaşımlarda şu çok ağır ifadeleri kullandı:

"MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"

"Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…"


Diğer Haberler

Livakovic: 'Zor bir dönemden geçtim' Fenerbahçe Livakovic: "Zor bir dönemden geçtim"
Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max açıkladı Gündem Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max açıkladı
Romelu Lukaku'dan veda kararı Napoli Romelu Lukaku'dan veda kararı
Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Gündem Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Filip Krastev'den milli takımda 2 gol! Göztepe Filip Krastev'den milli takımda 2 gol!
Kosova maçının biletleri satışa çıktı Milli Takım Kosova maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi! Trabzonspor Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Okul ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak 2026? Gündem Okul ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak 2026?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!
2
Sergio Ramos'un transferde ilk hedefi Fenerbahçe'nin yıldızı!
3
Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor
4
Fenerbahçe eski aşkı için tekrar devrede
5
Tedesco onaylı strataji; Gurbetçi gençler
6
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
7
Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü

