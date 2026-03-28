İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti?

Siyasi arenada etkili çıkışlarıyla bilinen Yönter'in, istifasından sadece saatler önce parti içindeki bir isme yönelik kullandığı ağır ifadeler olay yarattı. Gelişmeleri anbean takip eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İzzet Ulvi Yönter görevden mi alındı, ne açıklaması yaptı?

Kısa ve net cevap: Evet, İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden resmen istifa etmiştir. 27 Mart 2026 Cuma gecesi saat 22.20 sularında resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir duyuru yayınlayan Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanarak partideki kritik görevini bıraktığını açıkladı. Yönter'in İstanbul milletvekilliği görevi ise şu an için devam etmektedir.

İzzet Ulvi Yönter'in istifasını bu kadar sansasyonel kılan asıl detay, istifa metninden sadece birkaç saat önce attığı ve hedefine doğrudan parti içindeki birini koyduğu şok tweetler dizisi oldu. Yönter, isim vermeden yaptığı paylaşımlarda şu çok ağır ifadeleri kullandı:

"MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"

"Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…"



