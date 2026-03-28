Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili her gün yeni transfer iddiaları gündeme geliyor.
Bunlardan biri de İngiliz basını tarafından paylaşıldı. Haberlere göre bordo-mavili ekip, yeniden gözünü Gustavo Hamer'e çevirdi.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Championship ekibi Sheffield United forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
Daha önce 15 milyon euro talep eden İngiliz kulübünün, şu an Hamer için yaklaşık 6 milyon pound bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamda indirime gitmeyeceği ifade edildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Trabzonspor'un bu transferde yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında. Brezilya asıllı Hollandalı futbolcuya İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Cremonese gibi kulüplerin de yoğun ilgi gösterdiği öne sürüldü.
Bu sezon Championship temsilcisinin formasıyla 31 resmi maçta süre alan Gustavo Hamer, 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Merkez orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra ön libero ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabilen 1.69 boyundaki yıldız, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürerken, güncel piyasa değeri 16 milyon euro civarında.
