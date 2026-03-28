28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye yeni şans!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Gana maçında Leroy Sane'ye bir şans daha vereceğini söyledi.

calendar 28 Mart 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Aday kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 63 dakika sahada kaldı.

Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre karşısında 4-3 kazanılan hazırlık maçının ardından Sane ile ilgili konuştu.

"BİR ŞANS DAHA ALACAK"

Alman teknik adam, "Her zaman iki gol ve üç asist beklemiyorum, önemli olan genel performans." dedi.

Leroy Sane için, "Neler yapabileceğinin ipuçlarını gösterdi ancak ritim eksikliğini de hesaba katmamız gerekiyor." diyen Nagelsmann, "Pazartesi günü daha iyi performans göstermek için bir şans daha alacak." sözlerini sarf etti.

Almanya, İsviçre'nin ardından pazartesi günü hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
