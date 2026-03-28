28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-08'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş - Galatasaray derbisi 4-4 sona erdi.

calendar 28 Mart 2026 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki maç 4-4 sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında Kome'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Galatasaray, 52. dakikada Manga ve 70. dakikada Marta'nın golleriyle durumu 4-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Yeliz Acar, 81. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, Esra Manya ile 83. dakikada bir gol daha buldu ve durum 4-3 oldu.

Beşiktaş, 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle sahadan 4-4 ve 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Galatasaray 58, Beşiktaş 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sanayispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vatanspor deplasmanına gidecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.