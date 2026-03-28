28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-190'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 9 madalya!

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda toplam 9 madalya kazanmayı başardı.

28 Mart 2026 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 9 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Emre Onuş, erkekler 400 metre karışıkta 4.22.92'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Erkekler 200 metre sırtüstünde Utku Ulucan, 2.02.18'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Can Acar, Yiğiter Tutarlar, Yavuz Ömer Ağa ve Demir Özdemir'den oluşan erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı da 3.44.48'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya'da 6 madalya

Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular 6 madalya aldı.

Tunç Uçan, erkekler 400 metre karışıkta 4.33.81 ile, Umut Aras Özkan erkekler 50 metre kelebekte 25.55 ile, Ayşe Nazlı Sönmez ise kadınlar 50 metre kelebekte 28.04'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yavuz Kaan Satır, Emir Bartu Özcan, Umut Aras Özkan ve Kaan Akça'dan oluşan erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı da 3.53.12'lik derecesiyle kürsünün zirvesinde yer aldı.

Beril Çağrı, kadınlar 100 metre serbestte 58.42 ile üçüncü olurken İpek Sözer, Yaren Soysal, Cemre İnce ve Beril Çağrı'dan oluşan kadınlar 4x100 metre karışık bayrak takımı da 4.19.57 ile bronz madalya elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
