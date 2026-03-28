Alanyasporlu Hadergjonaj'dan Kosova - Türkiye eşleşmesi için açıklama!

Alanyaspor forması giyen Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde A Spor ekranlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KARİYERİMİZİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ"
Karşılaşmanın önemine vurgu yapan Hadergjonaj, "Bizim için büyük bir oyun. Belki de futbol kariyerimizdeki en büyük maçlardan biri olacak. Bu finalde oynayabilmek bizim için bir rüya. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Şimdi Türkiye ile karşılaşıyoruz ve çok heyecanlıyız. Kosova'daki ve dünyadaki insanlar da bu finali izlemek için günleri sayıyor." dedi.
"KİMSE BİZDEN BUNU BEKLEMİYORDU"
Turnuva öncesinde favori görülmediklerini belirten deneyimli oyuncu, "Bana kalırsa grubun favori takımı değildik. İsviçre, İsveç ve Slovenya ulusal seviyede daha tecrübeli takımlardı. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyordu ama biz en başından beri kendimize inandık. Birlik olarak harika bir iş çıkardık. Finalde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"FİNALLER YÜZDE 50-50'DİR"
Türkiye Milli Takımı'nın kaliteli oyuncularına da değinen Hadergjonaj, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye Milli Takımı'nda en tehlikeli oyuncuyu seçmek zor. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız çok kaliteli isimler. Ancak bu bizim için bir fark yaratmıyor. Biz finaldeyiz ve finaller yüzde 50'ye 50'dir. Bizim avantajımız ise kendi evimizde oynayacak olmamız. Türkiye'deki atmosfer kadar büyük olmasa da buradaki stadyumda da benzer bir atmosfer olacağına inanıyoruz."
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
-
9
Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı
-
8
Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk transfer planı
-
7
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
-
6
Fenerbahçe eski aşkı için tekrar devrede
-
5
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
-
4
Sergio Ramos'un transferde ilk hedefi Fenerbahçe'nin yıldızı!
-
3
Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü
-
2
Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor
-
1
Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!
- 20:27 Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!
- 19:59 Alanyasporlu Hadergjonaj'dan Kosova - Türkiye eşleşmesi için açıklama!
- 19:21 Agbadou ve Singo, Hyeon-gyu Oh'u üzdü!
- 19:10 U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı
- 18:50 Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
- 17:56 Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!"
- 17:48 Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı!
- 17:42 Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- 17:34 Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!
- 17:10 Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"
- 16:51 Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 9 madalya!
- 16:46 Galatasaray Daikin, deplasmanda THY'yi set vermeden geçti!
- 16:41 Zaniolo için 10 milyon euro'luk kesin karar
- 16:37 Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
- 16:26 Para Tırmanış Şampiyonası başladı
- 16:17 Aras Kargo evinde Play-Off maçına çıkıyor
- 16:13 Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Rize, Güneysu'yu yendi
- 16:10 Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı
- 16:02 Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!
- 15:51 Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor ile oynayacak
- 15:48 Bodrum FK Gökdeniz'in geri dönmesini bekliyor!
- 15:43 Barcelona'dan Galatasaray'ı üzecek haber!
- 15:39 Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Antalya'yı farklı geçti
- 15:32 Altay deplasmanda Eskişehir Anadolu ile oynuyor
- 15:23 Maç sonu Messi çılgınlığı!
- 15:21 Galatasaray, tek sayı farkla kazandı!
- 15:13 Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta karşılaşacak!
- 15:00 Potada derbi final heyecanı başlıyor!
- 14:59 Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
- 14:52 Haymana Spor'da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi mutluluğu!
- 14:52 Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
- 14:44 Fenerbahçe arsaVev, Amed'i kendi sahasında mağlup etti
- 14:40 LeBron James ve oğlu Bronny James, NBA tarihine geçti
- 14:31 Livan Burcu, aday kadrosundan çıkarıldı
- 14:26 Stevan Ljubicic: "Fenerbahçe'yi tarif etmek için büyük kelimelere gerek yok"
- 14:24 Livakovic: "Zor bir dönemden geçtim"
- 14:18 Zeren Spor, Ankara'da Fenerbahçe'yi konuk edecek!
- 14:09 Romelu Lukaku'dan veda kararı
- 14:04 Karşıyaka potada yeni başlangıç peşinde!
- 14:04 Karşıyaka filede erken havlu attı
- 13:57 Gaziantep Basketbol'un hedefi yeniden liderlik koltuğu
- 13:50 Filip Krastev'den milli takımda 2 gol!
- 13:48 Tebaa Onar, Crossfit'te başarılarını sürdürüyor
- 13:45 Kosova maçının biletleri satışa çıktı
- 13:45 Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi!
- 13:38 Tiger Woods, kaza sonrası kefaletle serbest
- 13:11 Trabzonspor'un derbi kozu: Atan ve Tutan
- 13:10 Nelson Semedo derbide sahada
- 13:08 Levent Mercan Mayıs'a takıma dönecek
- 13:03 Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye yeni şans!
- 12:55 Fenerbahçe'nin genç transferi Diouf ülkesine döndü
- 12:45 Musaba'dan Fenerbahçe için itiraf
- 12:39 Sergen Yalçın'nın derbi için planı!
- 12:38 Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk transfer planı
- 12:27 Brezilya'da Sara'ya tam not
- 12:25 Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den iki yıldızın peşinde!
- 12:22 Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü
- 12:20 Galatasaray'da kritik takvim!
- 12:11 A Milli Takım'da Montella zirvede!
- 12:02 A Milli Takım'a Kosova uyarısı!
Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!
Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"
Zaniolo için 10 milyon euro'luk kesin karar
Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!
Romelu Lukaku'dan veda kararı
Barcelona şokta; Raphinha 5 hafta olmayacak
Liverpool'da Salah yerine 8 aday!
