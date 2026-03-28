Alanyasporlu Hadergjonaj'dan Kosova - Türkiye eşleşmesi için açıklama!

28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
Reading-Wigan Athletic
3-0
Exeter City-Leyton Orient
0-0
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
Granada-SD Huesca
4-2
Malaga-Leganes
0-135'
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

calendar 28 Mart 2026 19:59
Fotoğraf: AA
Alanyaspor forması giyen Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde A Spor ekranlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİZİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ"

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan Hadergjonaj, "Bizim için büyük bir oyun. Belki de futbol kariyerimizdeki en büyük maçlardan biri olacak. Bu finalde oynayabilmek bizim için bir rüya. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık. Şimdi Türkiye ile karşılaşıyoruz ve çok heyecanlıyız. Kosova'daki ve dünyadaki insanlar da bu finali izlemek için günleri sayıyor." dedi.

"KİMSE BİZDEN BUNU BEKLEMİYORDU" 

Turnuva öncesinde favori görülmediklerini belirten deneyimli oyuncu, "Bana kalırsa grubun favori takımı değildik. İsviçre, İsveç ve Slovenya ulusal seviyede daha tecrübeli takımlardı. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyordu ama biz en başından beri kendimize inandık. Birlik olarak harika bir iş çıkardık. Finalde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

"FİNALLER YÜZDE 50-50'DİR"

Türkiye Milli Takımı'nın kaliteli oyuncularına da değinen Hadergjonaj, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Milli Takımı'nda en tehlikeli oyuncuyu seçmek zor. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız çok kaliteli isimler. Ancak bu bizim için bir fark yaratmıyor. Biz finaldeyiz ve finaller yüzde 50'ye 50'dir. Bizim avantajımız ise kendi evimizde oynayacak olmamız. Türkiye'deki atmosfer kadar büyük olmasa da buradaki stadyumda da benzer bir atmosfer olacağına inanıyoruz."

 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
