Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026?

Hicri takvime göre Ramazan ayından hemen sonra gelen ve yılın 10. ayı olan Şevval, aynı zamanda "Haram Aylar"dan önceki son duraktır. 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte girdiğimiz bu mübarek ayın bitiş tarihi, ibadet planlaması yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Şevval ayı tam olarak ne zaman sona eriyor?

Kısa ve net cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı (Hicri 1447) dini günler takvimine göre; 20 Mart'ta başlayan Şevval ayı, 17 Nisan 2026 Cuma günü (Güneşin batmasıyla birlikte) sona erecektir. Hemen ertesi gün olan 18 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla Hicri takvimin 11. ayı olan ve haram aylar arasında yer alan "Zilkade" ayı resmen başlamış olacaktır. Peki, Şevval orucu tutmak isteyenler için son tarih nedir?

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim) hadis-i şerifine mazhar olmak isteyen inananların, 6 günlük Şevval orucunu en geç 17 Nisan 2026 Cuma günü akşamına kadar tamamlamaları gerekmektedir. Şevval ayı çıktıktan sonra tutulan oruçlar, bu özel fazilete (Şevval orucu sevabına) dahil olmaz; sadece kaza veya nafile orucu yerine geçer.

Şevval ayında tutulacak 6 günlük oruçla ilgili en çok kafa karıştıran detaylardan birine Diyanet İşleri Başkanlığı şu şekilde açıklık getirmektedir:

Aralıklı Tutulabilir mi? Evet. Şevval orucunu bayramın hemen ardından (bayramın 1. günü hariç) peş peşe 6 gün tutmak daha faziletli görülse de, şart değildir. Bu 6 günlük oruç, 17 Nisan tarihine kadar Şevval ayı içerisinde aralıklı günlerde (örneğin haftada 2 gün şeklinde) de tutulabilir.



