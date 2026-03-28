Haber Tarihi: 28 Mart 2026 17:26 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 17:26

Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026?

Ramazan ayının manevi huzurunu geride bırakıp bayram coşkusunu yaşadığımız şu günlerde, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan "Şevval ayı" tüm bereketiyle devam ediyor. Özellikle Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) müjdelediği "6 gün orucu" sevabına nail olmak isteyen milyonlarca Müslüman, ibadetlerini eksiksiz tamamlayabilmek adına arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Zamanın hızla akıp geçmesiyle birlikte, oruç tutmak için ne kadar süre kaldığı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Şevval ayı hangi gün sona erecek? İşte 6 gün orucunun son tarihi ve tüm detaylar…

Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026?
Hicri takvime göre Ramazan ayından hemen sonra gelen ve yılın 10. ayı olan Şevval, aynı zamanda "Haram Aylar"dan önceki son duraktır. 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte girdiğimiz bu mübarek ayın bitiş tarihi, ibadet planlaması yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Şevval ayı tam olarak ne zaman sona eriyor?
2026 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kısa ve net cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı (Hicri 1447) dini günler takvimine göre; 20 Mart'ta başlayan Şevval ayı, 17 Nisan 2026 Cuma günü (Güneşin batmasıyla birlikte) sona erecektir. Hemen ertesi gün olan 18 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla Hicri takvimin 11. ayı olan ve haram aylar arasında yer alan "Zilkade" ayı resmen başlamış olacaktır. Peki, Şevval orucu tutmak isteyenler için son tarih nedir?

ŞEVVAL ORUCU (6 GÜN ORUCU) İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim) hadis-i şerifine mazhar olmak isteyen inananların, 6 günlük Şevval orucunu en geç 17 Nisan 2026 Cuma günü akşamına kadar tamamlamaları gerekmektedir. Şevval ayı çıktıktan sonra tutulan oruçlar, bu özel fazilete (Şevval orucu sevabına) dahil olmaz; sadece kaza veya nafile orucu yerine geçer.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR, PEŞ PEŞE Mİ TUTULMALI?
Şevval ayında tutulacak 6 günlük oruçla ilgili en çok kafa karıştıran detaylardan birine Diyanet İşleri Başkanlığı şu şekilde açıklık getirmektedir:

Aralıklı Tutulabilir mi? Evet. Şevval orucunu bayramın hemen ardından (bayramın 1. günü hariç) peş peşe 6 gün tutmak daha faziletli görülse de, şart değildir. Bu 6 günlük oruç, 17 Nisan tarihine kadar Şevval ayı içerisinde aralıklı günlerde (örneğin haftada 2 gün şeklinde) de tutulabilir.


Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026? Gündem Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026?
