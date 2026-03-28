APP plaka cezası kalktı mı? APP plaka yasağı kalktı mı?

Araçlara şık bir görünüm katmak amacıyla takılan kalın puntolu plakalar, binlerce liralık idari para cezası ve aracı trafikten men etme riskiyle sürücüleri karşı karşıya bırakmıştı. Ancak Emniyet'ten gelen son açıklamalar, "sahte" ile "orijinal ama kalın fontlu" plakalar arasındaki çizgiyi netleştirdi. Sürücülere nefes aldıran o kararların detayları belli oldu. Peki, APP plaka yasağı ve cezası kalktı mı?

Kısa ve net cevap: Kesilen idari para cezaları için bir "af ve iptal" süreci başlatılmıştır; ancak sahte (mühürsüz) APP plaka YASAĞI devam etmektedir! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, yeni yasa sonrası standart dışı plaka kullandığı gerekçesiyle (27 Şubat 2026 sonrasında) vatandaşlara kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi için yasal düzenleme hazırlığına başlandı. Araç sahiplerine, mühürsüz ve standart dışı plakalarını değiştirmeleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar Noter onaylı orijinal plakasına geçiş yapanların cezaları silinecek. Ancak 1 Nisan'dan sonra mühürsüz APP plaka ile yakalananlara taviz verilmeyecek. Peki, her kalın harfli plaka yasak mı? Emniyet'in bu konudaki kritik açıklaması ne oldu?

APP plaka krizindeki en büyük kafa karışıklığı, Şoförler Odası (TŞOF) tarafından basılmış mühürlü plakaların da ceza yemesiydi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, bu kaosa son noktayı koydu:

Eğer plakanızda yetkili kuruluşun (TŞOF) soğuk mührü, hologramı ve TR güvenlik işareti varsa, sadece harf ve rakamları "kalın" görünüyor diye o plaka sahte veya APP sayılmayacaktır!

Bu şartları taşıyan kalın fontlu plakalar geçerli kabul edilecek, vatandaşın şoförler odasına gidip plaka değiştirmesine gerek kalmayacak ve trafik çevirmelerinde kesinlikle ceza yazılmayacaktır.

(Not: 2024 sonrasında basılan yeni plakalarda karekod bulunması zorunludur, ancak eski mühürlü plakalarda karekod olmaması onları yasadışı yapmaz.)

Eğer aracınızdaki plaka merdiven altı yerlerde basılmışsa, üzerinde TŞOF mührü ve hologramı yoksa, bu plakalar doğrudan "Resmi Belgede Sahtecilik" kapsamına girmektedir.

Bu tür tamamen sahte APP plakaları kullanmakta ısrar edenleri 1 Nisan 2026 sonrasında çok ağır yaptırımlar bekliyor:

140.000 TL idari para cezası,

Aracın derhal trafikten men edilmesi,

Sürücü belgesine 30 gün el konulması,

2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle adli işlem başlatılması.