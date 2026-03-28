Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı, rükûsu ve secdesi olmayan, ayakta ve tekbirlerle eda edilen bir dua ve namazdır. Şekil olarak diğer vakit namazlarından farklı olması, bazı vatandaşlarda "acaba abdestsiz de kılınabilir mi?" yanılgısına düşürebiliyor. Peki, İslam fıkhına göre bu durumun hükmü nedir?

Kısa ve net cevap: Hayır, cenaze namazı kesinlikle abdestsiz kılınamaz. İslam inancında cenaze namazı da tıpkı diğer vakit namazları, cuma namazı veya bayram namazı gibi bir "namaz" (salat) ibadetidir. Dolayısıyla bir namazın geçerli (sahih) olabilmesi için aranan temel şartlardan biri olan "hadesten taharet" (abdestli olmak), cenaze namazı için de mutlak bir farzdır. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda, "Abdesti olmayan kişinin kıldığı cenaze namazı geçersizdir" hükmünü açıkça belirtmektedir. Peki, cenaze namazı başlamak üzereyse ve abdest almaya vakit yoksa ne yapılmalıdır?

İslam dini, zorluklar karşısında her zaman kolaylaştırıcı hükümler barındırır. Eğer cenaze namazı için cemaat saf tutmuşsa ve kişi abdest almaya gittiği takdirde namazı tamamen kaçıracağından korkuyorsa, İslam alimleri (özellikle Hanefi mezhebi) bu duruma özel bir ruhsat tanımıştır:

Teyemmüm Kolaylığı: Abdest almak için su bulunamıyorsa veya su olduğu halde abdest alındığında cenaze namazı kaçırılacaksa, kişi hemen niyet edip temiz toprağa (veya toprak cinsinden bir şeye) ellerini vurarak teyemmüm alabilir.

Teyemmüm, hükmi bir abdesttir. Yani kişi teyemmüm aldığında artık "abdestsiz" sayılmaz ve cenaze namazına katılıp saf tutabilir. (Not: Bu kural vakit namazları için geçerli değildir, çünkü vakit namazlarının kazası vardır. Cenaze ve bayram namazlarının kazası olmadığı için bu ruhsat verilmiştir.)

Cenaze merasimlerinde en çok sorulan bir diğer konu ise ayakkabılarla ilgilidir. Namazın şartlarından biri de "necasetten taharet" yani namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

Eğer ayakkabının altı veya üstü kesin olarak temizse (necis/pislik yoksa), ayakkabı ile cenaze namazı kılınabilir.

Ancak sokakta giyilen ayakkabıların altının temizliğinden emin olunamıyorsa, en doğru hareket ayakkabıları çıkarıp, ayakkabıların temiz olan üst kısmına basarak namazı eda etmektir.