Bugün Arka Sokaklar var mı? 27 Mart 2026 Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi olan dizi, her hafta Cuma akşamları yayınlanan yeni bölümleriyle reyting listelerini altüst etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölüme imza atan dizide, ekibin yeni bir operasyon hazırlığında olması heyecanı doruğa çıkardı. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı, Kanal D yayın akışında yer alıyor mu?

Kısa ve net cevap: Evet, bugün Arka Sokaklar var! Kanal D'nin 27 Mart 2026 Cuma günü yayın akışına göre; sevilen dizi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle (670. Bölüm) her zamanki saatinde izleyiciyle buluşacak. Herhangi bir özel yayın veya erteleme kararı bulunmayan dizinin özeti saat 19.00'da, yeni bölümü ise saat 20.00'de ekranlarda olacak. Peki, bu akşamki yeni bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanacak olan 670. bölümünde tansiyon yine çok yüksek. Rıza Baba ve ekibi, İstanbul'un karanlık sokaklarında kök salmaya çalışan yeni bir suç şebekesinin peşine düşüyor. Mesut Komiser'in sahalara dönmesinin ardından güçlenen ekipte, bu hafta beklenmedik bir veda sinyali de veriliyor. Fragmanlarda öne çıkan çatışma sahneleri ve operasyon gizemi, sosyal medyada şimdiden binlerce yorum aldı.

27 Mart 2026 Kanal D Yayın Akışı:

18.30: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15: Yerli Dizi - Tekrar

Dizinin 21. yılında olması sebebiyle zaman zaman ortaya atılan "final" iddialarına yapımcı şirketten net bir yanıt geldi. Arka Sokaklar'ın başarısının sürdüğü ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaların tamamlandığı, dizinin 22. sezon onayını da şimdiden cebine koyduğu belirtiliyor. Yani Rıza Baba ve ekibi daha uzun süre aramızda olmaya devam edecek.