Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 2026 etkinlik ve konser takvimi!

Adana sokaklarının müzik, dans, rengarenk kostümler ve lezzet duraklarıyla dolup taşacağı bu eşsiz etkinlik, "Nisan'da Adana'da" sloganıyla yine adından söz ettirecek. Seyahat planlarını şimdiden netleştirmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan karnaval tam olarak hangi tarihlerde düzenlenecek?

Kısa ve net cevap: 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Çarşamba günü başlayacak olan karnaval coşkusu, Pazar akşamına kadar Adana'nın dört bir yanında hız kesmeden devam edecek. Hava sıcaklıklarının "limonata" kıvamında olduğu bu eşsiz dönemde, ziyaretçileri dolu dolu bir program bekliyor. Peki, festivalin kalbi olan o meşhur kortej yürüyüşü ne zaman yapılacak?

Karnavalın şüphesiz en çok ilgi çeken, görsel bir şölene dönüşen etkinliklerinin tarihleri de netleşti:

Dev Kortej Yürüyüşü: Birbirinden ilginç ve yaratıcı kostümlerin sergilendiği, dans ve müzik gruplarının eşlik ettiği renkli Kortej Yürüyüşü, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü şehir merkezinde gerçekleştirilecek.

Adana Halk Koşusu: Karnavalın sportif ayağını oluşturan Adana Halk Koşusu ise 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00'da şehrin simgelerinden olan tarihi Taş Köprü'den start alacak.

Peki, eğlencenin doruğa çıkacağı festival akşamlarında hangi ünlü sanatçılar sahne alacak?

Karnaval programı kapsamında ücretsiz olarak düzenlenecek halk konserlerinin ilk detayları belli oldu. Açıklanan takvime göre sahne alacak isimler şunlar:

2 Nisan 2026 Perşembe: Haluk Levent (Yüreğir Millet Bahçesi)

3 Nisan 2026 Cuma: Mikail Aslan (Doğankent Yüreğir)

4 Nisan 2026 Cumartesi: Derya Uluğ (Uğur Mumcu Meydanı) - Kortej sonrası dev konser saat 19.00'da başlayacak.