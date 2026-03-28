Haber Tarihi: 28 Mart 2026 17:27 -
Güncelleme Tarihi:
28 Mart 2026 17:27
Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 2026 etkinlik ve konser takvimi!
Baharın müjdecisi, sokakların buram buram narenciye koktuğu Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı için geri sayım başladı! Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, coşkusuyla sınırları aşan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, 2026 yılında da şehri dev bir açık hava eğlence merkezine dönüştürmeye hazırlanıyor. Uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını bu muhteşem şölene göre ayarlamak isteyen festival tutkunları, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej yürüyüşü hangi gün yapılacak, kimlerin konseri var? İşte 2026 festival takvimine dair tüm detaylar…
Adana sokaklarının müzik, dans, rengarenk kostümler ve lezzet duraklarıyla dolup taşacağı bu eşsiz etkinlik, "Nisan'da Adana'da" sloganıyla yine adından söz ettirecek. Seyahat planlarını şimdiden netleştirmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan karnaval tam olarak hangi tarihlerde düzenlenecek?
ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN?Kısa ve net cevap: 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Çarşamba günü başlayacak olan karnaval coşkusu, Pazar akşamına kadar Adana'nın dört bir yanında hız kesmeden devam edecek. Hava sıcaklıklarının "limonata" kıvamında olduğu bu eşsiz dönemde, ziyaretçileri dolu dolu bir program bekliyor. Peki, festivalin kalbi olan o meşhur kortej yürüyüşü ne zaman yapılacak?KARNAVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE HALK KOŞUSU NE ZAMAN?Karnavalın şüphesiz en çok ilgi çeken, görsel bir şölene dönüşen etkinliklerinin tarihleri de netleşti:Dev Kortej Yürüyüşü: Birbirinden ilginç ve yaratıcı kostümlerin sergilendiği, dans ve müzik gruplarının eşlik ettiği renkli Kortej Yürüyüşü, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü şehir merkezinde gerçekleştirilecek.Adana Halk Koşusu: Karnavalın sportif ayağını oluşturan Adana Halk Koşusu ise 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00'da şehrin simgelerinden olan tarihi Taş Köprü'den start alacak.Peki, eğlencenin doruğa çıkacağı festival akşamlarında hangi ünlü sanatçılar sahne alacak?2026 PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ KONSERLERİ (KİMLER VAR?)Karnaval programı kapsamında ücretsiz olarak düzenlenecek halk konserlerinin ilk detayları belli oldu. Açıklanan takvime göre sahne alacak isimler şunlar:2 Nisan 2026 Perşembe: Haluk Levent (Yüreğir Millet Bahçesi)
3 Nisan 2026 Cuma: Mikail Aslan (Doğankent Yüreğir)4 Nisan 2026 Cumartesi: Derya Uluğ (Uğur Mumcu Meydanı) - Kortej sonrası dev konser saat 19.00'da başlayacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.