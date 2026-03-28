28 Mart
Blackpool-Burton Albion
0-071'
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
2-068'
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
2-068'
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-067'
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-068'
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-054'
28 Mart
Granada-SD Huesca
3-152'
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında U19 Milli Takımı, Macaristan'ı 3-2 yendi ve 2'de 2 yaptı.

28 Mart 2026 19:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı
U19 Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.

Centro Sportivo Real Cosenza'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 4 ile 33. dakikalarda Berat Luş ve 41.dakikada Eyyüb Arda Yaşar attı.

Macaristan'ın gollerini ise 51. dakikada Kevin Mondovics ve 90+3. dakikada Bendeguz Kovacs kaydetti.

Grubumuzun diğer maçında İtalya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Stat: Centro Sportivo Real Cosenza

Hakemler: Bastien Dechepy, Brice Tellier, Ayoub El Filali, Ruben Arena

Türkiye: Egemen Aydın, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Deniz Emre Ofli, Ömer Arda Kara, Robert Atsup (Dk.86 Haktan Şener), Berkay Aslan, Darvin Kaan Soylu (Dk.61 Emirhan Altundağ), Berat Luş (Dk.72 Hüseyin Maldar) (Dk.86 Onuralp Çakıroğlu), Emir Tuğra Turhan, Eyyüb Arda Yaşar (Dk.72 Metin Şen), Ensar Buğra Tivsiz

Macaristan: Mirko Bozo, Zsombor Hös (Dk.61 Adam Decsy), Kevin Mondovics, Adam Madarasz (Dk.83 Marton Szep), Bendeguz Kovacs, Hunor Nemeth, Simon Bodnar (Dk.67 Imre Egri), Arpad Mona (Dk.46 Adam Somogyi), Viktor Vitalyos, Bence Szakos, Zalan Kugyela

Goller: Dk.4-33 Berat Luş, Dk.41 Eyyüp Arda Yaşar, Dk.51 Kevin Mondovics, Dk.90+3 Bendeguz Kovacs

Sarı Kartlar: Dk.19 Berat Luş, Dk.31 Robert Atsup, Dk.59 Zsombor Hös, Dk.76 Bendeguz Kovacs

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
