U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı

Centro Sportivo Real Cosenza'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 4 ile 33. dakikalarda Berat Luş ve 41.dakikada Eyyüb Arda Yaşar attı.
Macaristan'ın gollerini ise 51. dakikada Kevin Mondovics ve 90+3. dakikada Bendeguz Kovacs kaydetti.
Grubumuzun diğer maçında İtalya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Stat: Centro Sportivo Real Cosenza
Hakemler: Bastien Dechepy, Brice Tellier, Ayoub El Filali, Ruben Arena
Türkiye: Egemen Aydın, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Deniz Emre Ofli, Ömer Arda Kara, Robert Atsup (Dk.86 Haktan Şener), Berkay Aslan, Darvin Kaan Soylu (Dk.61 Emirhan Altundağ), Berat Luş (Dk.72 Hüseyin Maldar) (Dk.86 Onuralp Çakıroğlu), Emir Tuğra Turhan, Eyyüb Arda Yaşar (Dk.72 Metin Şen), Ensar Buğra Tivsiz
Macaristan: Mirko Bozo, Zsombor Hös (Dk.61 Adam Decsy), Kevin Mondovics, Adam Madarasz (Dk.83 Marton Szep), Bendeguz Kovacs, Hunor Nemeth, Simon Bodnar (Dk.67 Imre Egri), Arpad Mona (Dk.46 Adam Somogyi), Viktor Vitalyos, Bence Szakos, Zalan Kugyela
Goller: Dk.4-33 Berat Luş, Dk.41 Eyyüp Arda Yaşar, Dk.51 Kevin Mondovics, Dk.90+3 Bendeguz Kovacs
Sarı Kartlar: Dk.19 Berat Luş, Dk.31 Robert Atsup, Dk.59 Zsombor Hös, Dk.76 Bendeguz Kovacs