Aras Kargo evinde Play-Off maçına çıkıyor

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'na adını yazdıran Aras Kargo yarın evinde normal sezonu bir basamak üzerinde bitiren Nilüfer Belediyespor ile ilk maçına çıkacak.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.



Maçın biletleri ev sahibi ekip seyircisi için 35 ve 100, misafir seyirci için 500 TL'den satışa sunuldu.



İzmir'i 17 sene sonra Play-Off'ta temsil eden Aras Kargo, rakibiyle 12 Nisan'da deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi galibiyet hedefliyor.



İki galibiyet alacak takımın Play-Off 5-6 Etabı'na yükseleceği randevuda 1-1 eşitlik yaşanması halinde üçüncü ve son maç 14 Nisan'da Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.