28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-188'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Galatasaray Daikin, deplasmanda THY'yi set vermeden geçti!

Sultanlar Ligi play-off 5-8'inci sıra ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 set vermeden mağlup etti.

calendar 28 Mart 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Nicoletti, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Merve Nezir, Bahar Akbay)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan (Eylül Yatgın)

Setler: 21-25, 17-25, 11-25

Süre: 70 dakika (26, 24, 20)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
