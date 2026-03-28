28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-135'
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!

Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına konuştu.

calendar 28 Mart 2026 20:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Kariyer planlamasına da değinen Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.

"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
