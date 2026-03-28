Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!

Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"



Kariyer planlamasına da değinen Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.



"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"



Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." ifadelerini kullandı.







