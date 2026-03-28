28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-02'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor ile oynayacak

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aliağa FK, zirve mücadelesinde 29 Mart Pazar günü sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

calendar 28 Mart 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor ile oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 11 maçının 10'unu kazanıp 1'inde berabere kalan ve zirve yarışına ortak olan Aliağa FK 29 Mart Pazar günü sahasında Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.

Aliağa Atatürk Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Sıralamada 62 puanla 2'nci durumda olan ve lider Bursaspor'u 5 puan geriden takip eden Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin taraftarın desteği ile galip geleceklerine inandığını dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.