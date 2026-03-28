Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den iki yıldızın peşinde!

Beşiktaş Yönetimi, uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonluğa oynamanın planını yapıyor.
Bu doğrultuda ilk adımlar, devre arasında yapıldı. Nokta atışı transferlerle güçlenen Siyah-Beyazlılar, asıl hamleleri yaz döneminde yapacak. Birçok mevkiye kaliteli ve yıldız isimleri almayı hedefleyen Beşiktaş'ın hedefinde Bayern Leverkusen'den iki yıldız aday var.
Bir süredir Patrick Schick'in peşinde koşan Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok hevesli. Çek futbolcunun hücum hattında Hyeon-gyu Oh ile birlikte kullanılması bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın, on numara mevkisi içinde çok yönlü bir futbolcuyu hedefine alıyor.
17 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
Şimdiye kadar Dachi Kamada ön plana çıkmıştır. Siyah-Beyazlılar'ın radarındaki başka bir isimse Exequiel Palacios oldu. Bayern Leverkusen'in 2020 yılında 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, oyunun her iki yönünü de oynamasıyla dikkatleri çekiyor.
27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle de Beşiktaş devreye girmeyi planlıyor. Futbol koordinatörü Serkan Reçber'in, deneyimli futbolcu ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında yer alıyor.
