28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Beşiktaş, Bayern Leverkusen'den iki yıldızın peşinde!

Beşiktaş, yaz transfer dönemi için Bayern Leverkusen'den iki yıldız oyuncunun peşine düşerken Patrick Schick ve Exequiel Palacios isimleri siyah-beyazlı ekibin gündeminde yer alıyor.

calendar 28 Mart 2026 12:25
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Yönetimi, uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonluğa oynamanın planını yapıyor.

Bu doğrultuda ilk adımlar, devre arasında yapıldı. Nokta atışı transferlerle güçlenen Siyah-Beyazlılar, asıl hamleleri yaz döneminde yapacak. Birçok mevkiye kaliteli ve yıldız isimleri almayı hedefleyen Beşiktaş'ın hedefinde Bayern Leverkusen'den iki yıldız aday var.

Bir süredir Patrick Schick'in peşinde koşan Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok hevesli. Çek futbolcunun hücum hattında Hyeon-gyu Oh ile birlikte kullanılması bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ın, on numara mevkisi içinde çok yönlü bir futbolcuyu hedefine alıyor.

17 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Şimdiye kadar Dachi Kamada ön plana çıkmıştır. Siyah-Beyazlılar'ın radarındaki başka bir isimse Exequiel Palacios oldu. Bayern Leverkusen'in 2020 yılında 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, oyunun her iki yönünü de oynamasıyla dikkatleri çekiyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle de Beşiktaş devreye girmeyi planlıyor. Futbol koordinatörü Serkan Reçber'in, deneyimli futbolcu ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
