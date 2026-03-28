28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-08'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Potada derbi final heyecanı başlıyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanacak play-off final serisi, 29 Mart Pazar günü başlayacak.

calendar 28 Mart 2026 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği play-off final serisi 29 Mart Pazar günü başlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ilk maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinde ilk 2 müsabaka, 29 Mart ve 1 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale namağlup yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 3 yenilgi yaşadı.

Ligde normal sezonu 20'de 20 yaparak lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a, yarı finalde de ÇİMSA ÇBK Mersin'e 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Galatasaray ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 24 müsabakada 21 galibiyet elde etti. Üç mağlubiyeti de ikinci sırada tamamladığı normal sezonda yaşayan sarı-kırmızılılar, play-off çeyrek finalinde Nesine Aydın'a, yarı finalde ise Emlak Konut'a 2-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

BU SEZON 3 DERBİYİ DE FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde sarı-kırmızılı takımı 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'ı 86-66 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İki takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de rakiplerine üstünlük sağlamaları halinde şampiyonluk maçında da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ligde son yıllara damgasını vurdu

Sarı-lacivertli takım, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 19 şampiyonluğun 8'ine son 10 yılda imza attı.

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 7 defa kupayı müzesine götürerek lige damgasını vurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

GALATASARAY 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde 11 yıllık özleme son verecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
