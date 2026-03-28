Kosova-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.
31 Mart 2026 Salı günü Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.
TÜRK TAKIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ
Michael Oliver, daha önce Türk takımlarının ve A Milli Takım'ın birçok kritik maçında görev aldı.
Tecrübeli hakemin yönettiği karşılaşmalar arasında öne çıkanlar şöyle:
- 2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla (UEFA Avrupa Ligi)
- 2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)
- 2016: Galatasaray 1-1 Lazio (UEFA Avrupa Ligi)
- 2018: Porto 1-0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)
- 2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (Şampiyonlar Ligi)
- 2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi)
- 2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)
- 2019: Trabzonspor 0-2 AEK Atina (UEFA Avrupa Ligi Elemeleri)
- 2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor (Şampiyonlar Ligi Elemeleri)
MİLLİ TAKIMLA 3 MAÇ
İngiliz hakem, A Milli Takımımızın da daha önce 3 karşılaşmasında düdük çaldı.
- 2015: Kazakistan 0-1 Türkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
- 2021: Türkiye 4-2 Hollanda (Dünya Kupası Elemeleri)
- 2025: Türkiye 0-6 İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)
Michael Oliver'ın yönettiği bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17