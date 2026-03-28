28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-0
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Kosova-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

calendar 28 Mart 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 21:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. 

31 Mart 2026 Salı günü Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. 

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

TÜRK TAKIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Michael Oliver, daha önce Türk takımlarının ve A Milli Takım'ın birçok kritik maçında görev aldı.

Tecrübeli hakemin yönettiği karşılaşmalar arasında öne çıkanlar şöyle:

- 2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla (UEFA Avrupa Ligi)

- 2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)

- 2016: Galatasaray 1-1 Lazio (UEFA Avrupa Ligi)

- 2018: Porto 1-0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

- 2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (Şampiyonlar Ligi)

- 2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi)

- 2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)

- 2019: Trabzonspor 0-2 AEK Atina (UEFA Avrupa Ligi Elemeleri)

- 2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor (Şampiyonlar Ligi Elemeleri)

MİLLİ TAKIMLA 3 MAÇ

İngiliz hakem, A Milli Takımımızın da daha önce 3 karşılaşmasında düdük çaldı. 

- 2015: Kazakistan 0-1 Türkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

- 2021: Türkiye 4-2 Hollanda (Dünya Kupası Elemeleri)

- 2025: Türkiye 0-6 İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)

Michael Oliver'ın yönettiği bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.