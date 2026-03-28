28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-0
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
1-064'

Al-Akhdoud'dan Marius Sumudica kararı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Akhdoud, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

28 Mart 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, Al-Akhdoud'da 14 maça çıktı. Sumudica'nın takımı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Al-Akhdoud, bu süreçte 0.57 maç başına puan ortalamasında kaldı.

Suudi ekibi, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
