28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-0
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
1-064'

Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de 20. sırada!

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışını 20. sırada bitirdi.

calendar 28 Mart 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonada sezonun ikinci ayağının ilk yarışı, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde koşuldu. 

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı yarışı 20. sırada bitirdi.

Yarışta damalı bayrağı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada geçti.

Şampiyonanın Portekiz etabında 29 Mart Pazar günü TSİ 13.10'da superpole, 17.30'da da hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.