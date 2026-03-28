28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-0
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
1-064'

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı'nda kültür-sanat alanı olarak hayata geçirilen "Antre 1903"ün açılışını gerçekleştirdi.

calendar 28 Mart 2026 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda yapımı tamamlanan ve Antre 1903 adı verilen sergi alanının açılışı gerçekleştirildi. 

Açılış törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sarı Mermer, Kaan Kasacı, Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel, basketbolcular Sertaç Şanlı ve Ata Özbek katıldı.

Antre 1903, ilk sergisinde sanatçı Kenan Işık'ın Duruş adını verdiği sergiye ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışında konuşan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Sporda olduğu gibi hayatın doğal akışı için de önemli değerler üretti. Antre 1903, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının kültür sanatla buluşması için çok önemli bir merkez niteliği taşıyor. Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, Beşiktaşımıza böyle bir kültür sanat alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903'ün bu ilk sergisine Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, Beşiktaşımızla en çok özdeşleşen kelime olan 'Duruş' adını verdi. Biz spor literatürüne Beşiktaşlılık duruşu tabirini ve felsefesini eklemiş çok büyük bir camiayız." diye konuştu.

Adalı, konuşmasının ardından sanatçı Kenan Işık ile küratör Hülya Şekercioğlu'na imzalı Beşiktaş forması hediye etti ve Antre 1903 anı defterini imzaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.