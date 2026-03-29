Jean-Pierre Papin: 'Mbappe, Fransa tarihinin en büyük forveti'

Real Madrid'in yıldız santrofru Kylian Mbappe, Olivier Giroud'yu yakalayarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olma yolunda ilerlerken, Fransa futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin'den dikkat çeken bir yorum geldi."



"ŞU AN İÇİN EN BÜYÜĞÜ MBAPPE"



27 yaşındaki Mbappé'nin 95 maçta 56 gole ulaştığı belirtilirken, Papin, yıldız futbolcunun Fransa tarihinin en büyük forveti olduğunu söyledi:



"Bence bugün itibarıyla Fransa Milli Takımı tarihinin en büyük forveti, evet. Ve biliyor musunuz? Bence daha da büyük olacak. Henüz Ballon d'Or kazanmadı, evet ama ben kendi Ballon d'Or'umu (1991'de kazandığı ödül) milli takımla bir şampiyonlukla değiştirir miydim? Belki. Bu düşünülür."



"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK İSTERDİM"



Marsilyalı eski golcü sözlerine şöyle devam etti:



"Ben hiçbir zaman Ballon d'Or kazanmak için oynamadım ama kazandım. Buna karşılık bir Dünya Kupası kazanmayı çok isterdim ama hiç kazanamadım."



