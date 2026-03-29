28 Mart
Blackpool-Burton Albion
1-0
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
4-0
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
3-0
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
3-0
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
0-0
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-1
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
0-1
28 Mart
Granada-SD Huesca
4-2
28 Mart
Malaga-Leganes
0-0
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
1-1

Jean-Pierre Papin: "Mbappe, Fransa tarihinin en büyük forveti"

Fransa futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappe için "Şu an Fransa tarihinin en büyük forveti" yorumunu yaptı.

calendar 29 Mart 2026 00:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'in yıldız santrofru Kylian Mbappe, Olivier Giroud'yu yakalayarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olma yolunda ilerlerken, Fransa futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin'den dikkat çeken bir yorum geldi." 

"ŞU AN İÇİN EN BÜYÜĞÜ MBAPPE"

27 yaşındaki Mbappé'nin 95 maçta 56 gole ulaştığı belirtilirken, Papin, yıldız futbolcunun Fransa tarihinin en büyük forveti olduğunu söyledi:

"Bence bugün itibarıyla Fransa Milli Takımı tarihinin en büyük forveti, evet. Ve biliyor musunuz? Bence daha da büyük olacak. Henüz Ballon d'Or kazanmadı, evet ama ben kendi Ballon d'Or'umu (1991'de kazandığı ödül) milli takımla bir şampiyonlukla değiştirir miydim? Belki. Bu düşünülür."

"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK İSTERDİM"

Marsilyalı eski golcü sözlerine şöyle devam etti:

"Ben hiçbir zaman Ballon d'Or kazanmak için oynamadım ama kazandım. Buna karşılık bir Dünya Kupası kazanmayı çok isterdim ama hiç kazanamadım."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
