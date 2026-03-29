Vagner Love'dan emekliliği sonrası duygusal mesaj!

Profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Vagner Love duygusal bir mesaj yayımladı.



"HAYATIMIN EN DUYGUSAL GÜNLERİNDEN BİRİ"



41 yaşındaki forvet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bugün hayatımın en duygusal günlerinden biri. Futbolla yaşadığım onca yılın ardından sahadaki kariyerimi resmen sonlandırma zamanı geldi.Bunlar mücadele, adanmışlık, sonsuz sevinçler ve aynı zamanda beni hem sporcu hem insan olarak geliştiren birçok zorluğun olduğu yıllardı. Bangu'dan çıkan ve sadece futbol oynamayı hayal eden o çocuk, yaşadıklarını asla hayal edemezdi: önemli formalar giymek, kritik goller atmak, kupalar kazanmak ve taraftar sevgisini hissetmek… Bunları ömür boyu taşıyacağım."



"KALBİM MİNNET DOLU"



Vagner Love, mesajında teşekkürlerini de dile getirdi:



"Öncelikle Tanrı'ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Kariyerimin parçası olan tüm kulüplere, takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere ve en önemlisi taraftarlara teşekkür ederim. Attığım her golden sonra duyduğum sevinç çığlıkları, galibiyetlerdeki destek ve zor zamanlardaki yanımda oluşunuz… Bunların hepsi her şeye değdi.Sahadan minnet dolu bir kalple ve görevimi yerine getirmiş olmanın huzuruyla ayrılıyorum. Futbol bana her şeyi verdi, ben de ona sevgi, adanmışlık ve gollerle karşılık vermeye çalıştım. Sahaya olan sevgim burada bitiyor ama futbola olan tutkum sonsuza kadar sürecek. Her şey için çok teşekkür ederim!"



CSKA EFSANESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ



Vagner Love, en parlak dönemini CSKA Moskova'da geçirdi. Rus ekibinde 259 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 124 gol kaydetti. Lig maçlarında attığı 85 golle kulüp tarihine geçti.



CSKA kariyerinde 3 Rusya Ligi şampiyonluğu ve UEFA Kupası dahil olmak üzere toplam 14 kupa kazanan Love; kariyerinde ayrıca Beşiktaş, Monaco, Flamengo ve Corinthians gibi önemli takımlarda da forma giydi.



Brezilya Milli Takımı ile 20 maça çıkan tecrübeli golcü, 4 gol kaydetti. Kariyerinin son durağı ise Brezilya 3. Lig ekiplerinden Retro FC oldu.



