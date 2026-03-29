Sergen Yalçın'ın gözü milli futbolcularda!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, milli takımlarına giden 12 futbolcunun Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlıksız dönmesini bekliyor.

calendar 29 Mart 2026 13:16 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 13:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş  lige verilen arada 12 futbolcusunu milli takımlara gönderdi.

Orkun Kökçü, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasin Özcan, Devrim Şahin, Olaitan, Wilfred Ndidi, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Milot Rashica, Taylan Bulut ve Kristjan Asllani milli takımlara giden oyuncular olmuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözü bu futbolcularda.

Yalçın, lige dönüşte F.Bahçe ile oynanacak derbi öncesi sakatlık sorunu yaşanmamasını ümit ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
