Emirhan Topçu derbi için ekstra çalışıyor

Sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmaya başlayan Emirhan Topçu'nun hedefi; Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini almak.

calendar 29 Mart 2026 10:02
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı dev derbiye günde çift antrenmanla hazırlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Emirhan Topçu'ya çevrildi.

Şubat ayındaki Göztepe mücadelesinden bu yana yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan milli savunmacı, dev maçta formasını geri almak için ekstra çalışmalarla kendini zorluyor.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve takımla idmanlara başlayan genç oyuncu için siyah-beyazlı ekibin sağlık heyeti de yoğun bir tedavi ve güçlendirme programı uyguluyor.

Siyah-beyazlı ekibin stoper rotasyonunda Felix Uduokhai ve Tiago Djalo gibi önemli alternatifler hazır kıta beklese de teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceliği Emirhan'dan yana.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta görev alıp 1 de gol kaydeden ve performansıyla güven veren genç oyuncuyu, tamamen hazır olması durumunda derbide ilk 11'e monte etmeyi hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.