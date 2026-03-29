Emirhan Topçu derbi için ekstra çalışıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı dev derbiye günde çift antrenmanla hazırlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Emirhan Topçu'ya çevrildi.



Şubat ayındaki Göztepe mücadelesinden bu yana yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan milli savunmacı, dev maçta formasını geri almak için ekstra çalışmalarla kendini zorluyor.



Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve takımla idmanlara başlayan genç oyuncu için siyah-beyazlı ekibin sağlık heyeti de yoğun bir tedavi ve güçlendirme programı uyguluyor.





Siyah-beyazlı ekibin stoper rotasyonunda Felix Uduokhai ve Tiago Djalo gibi önemli alternatifler hazır kıta beklese de teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceliği Emirhan'dan yana.



Tecrübeli teknik adam, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta görev alıp 1 de gol kaydeden ve performansıyla güven veren genç oyuncuyu, tamamen hazır olması durumunda derbide ilk 11'e monte etmeyi hedefliyor.



