Fatih Tekke'nin mucizesi ortaya çıktı!

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, ekonomik dezavantajlara rağmen takımı ligin en dirençli ekiplerinden biri haline getirdi. Başarılı hocanın oyuncularıyla kurduğu özel bağın arkasındaki şaşırtıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

calendar 29 Mart 2026 11:53
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Bordo mavililerin hocası Fatih Tekke, taktiksel anlamda her maça özel planlar hazırlarken, fiziksel olarak da oyuncularını en üst seviyede tutabilmek adına ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcıyor.

Oyuncularıyla kurduğu samimi, dürüst ve açık iletişim, Trabzonspor'da güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmuş durumda.

FATİH TEKKE FAKTÖRÜ

Psikolojik yaklaşımlar Tekke'nin çalışma prensibinde psikolojinin çok önemli bir yeri bulunuyor. Boş vakitlerinin büyük bölümünü insan psikolojisi üzerine okumalar yaparak geçiren deneyimli teknik adam, oyuncularını sadece fiziksel ve taktiksel olarak değil zihinsel olarak da hazırlamayı hedefliyor. Bu da takımın öz güvenini artırıyor.

Fatih Tekke dönemi sadece sahadaki sonuçlarla değil, ortaya konan oyun ve takım içi birliktelikle de dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ekonomik anlamda ezeli rakiplerinin gerisinde olmasına rağmen sahada çok daha organize, dirençli ve planlı bir görüntü sergiliyor. Bu tablonun arkasında ise Fatih Tekke var. 

