Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı

Devre arası transfer döneminde Porto'nun 21 yaşındaki golcüsü için girişim yapan Galatasaray, sezon sonu yeniden Portekiz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

calendar 29 Mart 2026 11:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Kış transfer döneminde girişimde bulunan Galatasaray, Portekiz devi Porto'nun yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuç alamadığı milli futbolcu Deniz Gül için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planlıyor.

G.SARAY YERLİ GOLCÜ İÇİN TEKRAR DEVREDE

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yaptığı teklifi güncelleyeceği ve Portekiz devinin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.

OSİMHEN'İN PARTNERİ VE GELECEK YATIRIMI

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan 21 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olan ve 2024 yılından beri Porto'da top koşturan genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Deniz Gül, Galatasaray'da olası Mauro Icardi ayrığılı sonrasında Nijeryalı usta golcü Victor Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
