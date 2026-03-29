Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Ognjen Mimovic

Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic, Pafos'un opsiyonu kullanmamasıyla geri dönüyor.

calendar 29 Mart 2026 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 11:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 2024/25 sezonunun devre arasında genç Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Transferinden hemen sonra Zenit'e, yeni sezonda ise Pafos'a kiralanan Mimovic'in geleceği belli oldu.

Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos'un, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde 18 maça çıktı. Sırp oyuncu bu maçlarda 1 asist kaydetti.



 Reklam 
