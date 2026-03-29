Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Ognjen Mimovic

Fenerbahçe, 2024/25 sezonunun devre arasında genç Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



Transferinden hemen sonra Zenit'e, yeni sezonda ise Pafos'a kiralanan Mimovic'in geleceği belli oldu.



Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos'un, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.



Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.



PERFORMANSI



Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde 18 maça çıktı. Sırp oyuncu bu maçlarda 1 asist kaydetti.







