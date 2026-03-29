Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı

Arjantinli gazeteci Herman Castillo'nun iddiasına göre River Plate, Trabzonspor'un da ilgilendiği 19 yaşındaki sağ kanat İan Subiabre için gelen 10 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

calendar 29 Mart 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 11:25
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor ile ilgili dikkat çekici bir haber Arjantin'den geldi.

Arjantin'in gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen sağ kanat Ian Subiabre ile bordo-mavililerin ilgilendiği ortaya çıktı.

River Plate'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuya, bordo-mavililerin 10 milyon euro teklif yaptığı belirtildi. Bu iddia ise Arjantinli gazeteci Herman Castillo'dan geldi. Castillo, "River Plate, Trabzonspor'un da ilgilendiği İan Subiabre için gelen 10 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi" dedi. Kararın tesadüfi olmadığı belirtilirken, özellikle oyuncunun gelişiminin hız kazandığı dönemde satışının ise gündemde olmadığı belirtildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Karadeniz ekibi, 1.74 boyundaki futbolcu için yaz döneminde yeni teklif sunabilir. Market değeri 3.5 milyon euro olan genç futbolcunun sözleşme bitiş tarihi 2028. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
