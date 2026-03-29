Galatasaray'ın Trabzonspor ile 4 Nisan'da oynayacağı maç öncesi Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev alması beklenen Mauro Icardi'nin henüz İstanbul'a gelmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Arjantinli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak özel işleri dolayısıyla Galatasaray Yönetimi ve Okan Buruk'tan ekstra izin aldı. Osimhen'in yokluğunda ekstra izin alması taraftarları çıldırttı.
KRİTİK MAÇA HAZIR OLMASI GEREKİYOR
Ayrıca, salı günü İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin fiziksel olarak maça nasıl hazırlanacağı da büyük merak konusu. Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sezonun en kritik maçlarından birine önümüzdeki hafta sonu Trabzonspor karşısında çıkacak. Icardi'nin hem mental hem de fiziksel anlamda derbiye hazır olması gerekiyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 126 maçta 76 gol atıp 24 de asist yaptı. Bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Mauro Icardi'nin 13 golü var. Tangocu yıldız ayrıca, kupada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak kritik maç öncesi İstanbul'a gelmemesi, sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
-
9
Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
-
8
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
-
7
Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü
-
6
Alanyasporlu Hadergjonaj'dan Kosova - Türkiye eşleşmesi için açıklama!
-
5
N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!
-
4
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
-
3
Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!
-
2
Ciro Immobile: "Farklı veda etmek isterdim"
-
1
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- 12:15 Beşiktaş'ın ilgilendiği kanat oyuncusunu Brezilyalılar duyurdu
- 12:11 Milli Takım'daki gruplaşma iddialarına saha içinde yanıt
- 12:09 Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı
- 12:00 Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
- 11:53 Fatih Tekke'nin mucizesi ortaya çıktı!
- 11:40 Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı
- 11:39 Trabzonspor'da Davitashvili sesleri!
- 11:35 Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Ognjen Mimovic
- 11:24 Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı
- 11:21 Galatasaray'da Leroy Sane alarmı!
- 11:02 Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor
- 10:57 Levent Tüzemen Osimhen'in dönüş tarihini açıkladı!
- 10:31 Trabzonspor'da ilk hedef Loren
- 10:30 Galatasaray'dan Liverpool'a çifte transfer hamlesi
- 10:12 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: "Aynı senaryoyu yaşamayalım"
- 10:02 Emirhan Topçu derbi için ekstra çalışıyor
- 09:52 Galatasaray'da geri sayım: Bernardo Silva
- 09:49 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin
- 09:36 Potada derbi finali heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray
- 09:31 Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
- 09:30 N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!
- 00:31 Vagner Love'dan emekliliği sonrası duygusal mesaj!
- 00:25 Jean-Pierre Papin: "Mbappe, Fransa tarihinin en büyük forveti"
- 00:11 Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı!
- 23:24 Al-Akhdoud'dan Marius Sumudica kararı!
- 23:15 Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı
- 23:09 Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de 20. sırada!
- 22:56 N'Golo Kante'den geleceği için açıklama: "Neden olmasın?"
- 22:22 Ciro Immobile: "Farklı veda etmek isterdim"
- 21:27 Kosova-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 20:27 Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!
- 19:59 Alanyasporlu Hadergjonaj'dan Kosova - Türkiye eşleşmesi için açıklama!
- 19:21 Agbadou ve Singo, Hyeon-gyu Oh'u üzdü!
- 19:10 U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı
- 18:50 Bastoni'den Barcelona'ya yeşil ışık!
- 17:56 Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo tarihi bir idol!"
- 17:48 Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı!
- 17:42 Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- 17:34 Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!
- 17:10 Klopp'tan Salah için büyük iddia: "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam"
- 16:51 Milli yüzücülerden Prag ve Graz'da 9 madalya!
- 16:46 Galatasaray Daikin, deplasmanda THY'yi set vermeden geçti!
- 16:41 Zaniolo için 10 milyon euro'luk kesin karar
- 16:37 Yıldız orta saha Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!
- 16:26 Para Tırmanış Şampiyonası başladı
- 16:17 Aras Kargo evinde Play-Off maçına çıkıyor
- 16:13 Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Rize, Güneysu'yu yendi
- 16:10 Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı
- 16:02 Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!
- 15:51 Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor ile oynayacak
- 15:48 Bodrum FK Gökdeniz'in geri dönmesini bekliyor!
- 15:43 Barcelona'dan Galatasaray'ı üzecek haber!
- 15:39 Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Antalya'yı farklı geçti
- 15:32 Altay deplasmanda Eskişehir Anadolu ile oynuyor
- 15:23 Maç sonu Messi çılgınlığı!
- 15:21 Galatasaray, tek sayı farkla kazandı!
- 15:13 Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta karşılaşacak!
- 15:00 Potada derbi final heyecanı başlıyor!
- 14:59 Beşiktaş - Galatasaray derbisinde inanılmaz son: 4-4!
- 14:52 Haymana Spor'da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi mutluluğu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17