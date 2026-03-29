Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak kritik maç öncesi İstanbul'a gelmemesi, sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

calendar 29 Mart 2026 12:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Trabzonspor ile 4 Nisan'da oynayacağı maç öncesi Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev alması beklenen Mauro Icardi'nin henüz İstanbul'a gelmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Arjantinli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak özel işleri dolayısıyla Galatasaray Yönetimi ve Okan Buruk'tan ekstra izin aldı. Osimhen'in yokluğunda ekstra izin alması taraftarları çıldırttı.

KRİTİK MAÇA HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Ayrıca, salı günü İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin fiziksel olarak maça nasıl hazırlanacağı da büyük merak konusu. Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sezonun en kritik maçlarından birine önümüzdeki hafta sonu Trabzonspor karşısında çıkacak. Icardi'nin hem mental hem de fiziksel anlamda derbiye hazır olması gerekiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 126 maçta 76 gol atıp 24 de asist yaptı. Bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Mauro Icardi'nin 13 golü var. Tangocu yıldız ayrıca, kupada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
